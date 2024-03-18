Сбой в информсистеме Минтруда может внести путаницу в назначение досрочных пенсий (обновлено)

Инцидент в информационной системе Минтруда может вызвать путаницу в процессе назначения досрочных пенсий, сообщает "Коммерсантъ".

Обновлено В пресс-службе Минтруда сообщили, что информация о возможных трудностях при назначении пенсий гражданам, занятым во вредных и опасных условиях труда, не соответствует действительности. «Порядок назначения досрочных пенсий для сотрудников, занятых во вредных и опасных условиях труда, а также порядок учета этого стажа строго регламентирован законодательством. Единственным источником данных для указанных целей является система персонифицированного учета пенсионных прав граждан, которая в свою очередь базируется на отчетности, сданной работодателями. Таким образом, при назначении пенсий Социальный фонд не использует ни информационную систему ФГИС СОУТ, ни какие-либо другие данные, кроме системы персучета», – сообщили в министерстве.

Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ) некорректно отображает часть данных о результатах спецоценки труда и обучения охране труда за 2019-2022 годы. Это может привести к неверному расчету досрочных пенсий Соцфондом.

Работники, занятые на вредных производствах, имеют право на досрочный выход на пенсию — мужчины в возрасте 50 лет и женщины в 45.

Цифра

По оценкам, около 8 млн россиян заняты на вредных производствах, включая шахтеров, металлургов и работников химической промышленности.

Ранее в Алтайском крае пенсии проиндексировали 620 тыс. жителей. У неработающих пенсионеров в результате средний размер выплаты вырос до 20 570 рублей.

Это в среднем на 1432 рубля в месяц больше, чем в минувшем году.

В Алтайском крае количество пенсионеров, которые получают страховые пенсии, составляет 620 тыс. жителей, а пенсии по старости получают 573 тыс. человек.

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