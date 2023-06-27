29 июня
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Потребитель

Продажи самого мощного смартфона в мире стартовали в Китае

Китайская компания Vivo представила флагманский смартфон X90s, получивший чипсет MediaTek 9200+.

Девушка, телефон
Девушка, телефон
СС0

Новинка стала самым мощным смартфоном в мире, сообщает ITHome.

Гаджет поступил в продажу по цене от 4 тыс. юаней (около 46,7 тыс. руб.) за версию 8/256 ГБ. О доступности Vivo X90s в России не сообщается, указывает Газета.Ru.

Ранее о шпионаже со стороны смартфона даже при отсутствии сети рассказал эксперт. Даже только что приобретенный смартфон в упаковке уже собирает огромное количество данных для своего производителя — фото, местоположение, контакты, карты перемещений и прочее.

Также о мошенничестве через умные гаджеты рассказали россиянам. Злоумышленники могут взломать бытовые гаджеты, чтобы получить через них доступ к персональным данным и банковским сервисам.

Риск мошенничества особенно высок, если в доме находится много подобных устройств, предупредил ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов добавляет, что некоторые производители техники не уделяют должного внимания безопасности устройств. Это может привести к реализации на рынке товаров с уязвимостями.

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