1 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pWuoXQjFqX

Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 9 месяцев составила 11,3 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 года, прибыль за этот период составила 11,3 млрд рублей. Активы банка по итогам 9 месяцев 2023 года составили 678,5 млрд рублей, капитал банка — 119,6 млрд рублей.

Банк Уралсиб.
Банк Уралсиб.
Источник: Банк Уралсиб.

В 2023 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Летом текущего года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня «ВВВ+» со «Стабильным» прогнозом, а рейтинговое агентство НКР — до уровня «А» со «Стабильным» прогнозом. В октябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Банку Уралсиб рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с «Позитивным» прогнозом.

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

  • Реклама
  • ПАО «Банк Уралсиб»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость