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Предложили отменить штрафы за шашлык на закрытом мангале

В Госдуме РФ предложили отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах.

Также в числе инициатива закрыть ранее открытые дела с возмещением уже оплаченных штрафов, пишет РИА Новости.

Вице-спикер ГД от «Новых людей» Владислав Даванков объяснил свое предложение тем, что более половины граждан в мае планируют жарить шашлык, около 30% уедут на дачу или приусадебный участок, указывает Газета.Ru.

Факт

Сейчас в России предусмотрены штрафы до 15 тыс. рублей за приготовление шашлыка при использовании открытого огня.

Ранее россиянам напомнили о местах, в которых нельзя жарить шашлык.

Согласно закону, жарить шашлыки можно строго на специально отведенной для этого площадке. На ней должен быть песок для тушения пожара. Также жарка возможна на расстоянии не менее пяти метров от огня до построек.

Нельзя жарить шашлык во дворах и гаражах; на балконах, верандах, и террасах жилых домов, а также в черте города, если для этого нет специально оборудованной площадки.

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