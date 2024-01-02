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Потребитель

Правда ли, что домашние яйца в Алтайском крае дешевле, чем магазинные

Накануне Нового года Росстат вновь зафиксировал рост цен на куриные яйца в России, ранее писал altapress.ru. И вот на этом фоне появились сообщения из разных регионов России, что домашние яйца уже дешевле магазинных. Правда ли это? И да, и нет.

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Сайт «Предгорие», который публикует новости из Смоленского района Алтайского края, рассказал, цены на домашние яйца не изменились. 21 декабря он отметил, что житель села Первомайского Николай Озеров по-прежнему продает их по 70 рублей за десяток.

В самом Смоленском десяток домашних яиц можно купить за 70-100 рублей. А в магазинах цена составляла 130-149 рублей. При этом раньше домашние яйца всегда были чуть-чуть дороже магазинных.

Так что, как видим, утверждение, что домашние яйца дешевле магазинных, верное. Но в Барнауле ситуация немного другая.

Цены на яйца в Барнауле
Цены на яйца в Барнауле
"ЧБ Барнаул"

В середине декабря на Avito чаще встречались цены 140-160 рублей за десяток домашних яиц. А концу декабря появились предложения по 170 рублей. Причем, как правило, указано, что это цена без доставки.

Получается, все же дороже, чем в магазине. Впрочем, это смотря с чем сравнивать. В барнаульском "Бахетле" десяток стоит 159-179 рублей. Домашние на этом фоне выглядит как-то привлекательнее.

Ранее altapress.ru писал, что губернатор Алтайского края ВикторТоменко дал поручение правительству проверить цены на яйца и курятину, а ФАС возбудила четыре дела на региональных производителей яиц.

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