21 марта
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Потребитель

Правда ли, что Apple отключит свои смартфоны в России

В Роскачестве подтвердили техническую возможность отключения Apple и Google своих смартфоны, однако указали на репутационные риски такого решения, сообщает РБК.

Apple.
Apple.
СС0

Американские корпорации Google и Apple технически могут отключить все свои смартфоны в России. Однако тогда гаджеты превратятся в «кирпичи» и компаниям это невыгодно, заявили представители Роскачества.

В ведомстве сомневаются, что зарубежные корпорации пойдут на этот шаг. Так, при приобретении современных смартфонов для широкого использования на них не указано, для какой страны конкретно он произведен. В лицензионном соглашении у обеих компаний нет подобных условий для блокировки. Однако если они все же пойдут на такой шаг, то это выльется в репутационный ущерб и многомиллионные иски.

Ранее компания Apple отменила весеннюю презентацию гаджетов.

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