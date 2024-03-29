Популярные блоги про путешествия

«Архитектурные излишества»
Поездки заграницу существенно осложнились, но и в России можно найти много интересного. В этом поможет канал «Архитектурные излишества».
Его автор — Павел Гнилорыбов, историк и писатель. Он ведет блог в Telegram (Телеграм) на тему российского архитектурного наследия. Там удобно подбирать референсы будущего путешествия.
Вы узнаете о самых красивых деревнях, малоизвестных памятниках русского зодчества, необычных зданиях в стиле конструктивизма и других интересных объектах.
«Travel (трэвел) полезности от Шотки»
Этот канал в Telegram ведет Людмила Захарченко, автор путеводителей по России и путешественница, которая побывала во многих уголках нашей страны и мира.
Она делится лайфхаками об организации самостоятельных путешествий и показывает подписчикам интересные места, которые посетила.
Из ее канала можно узнать о лучших стритфуд-точках в Азии, как получить паспорт полярника, пройти Байкал по льду и о многом другом.
«Путешествия и всего по чуть-чуть»
Автор канала — Андрей Василисков ведет собственный блог в «Дзене». Там он рассказывает про собственные автомобильные путешествия по России, странам СНГ и всему миру.
Кроме красивых фотографий, он делится историями о культуре тех мест, где он побывал, а также своими мыслями о прошлом и будущем разных стран.
«Путешествия со смыслом»
Еще один блог на «Дзене». Его ведет Алексей Жирухин, который успел побывать уже в 55 странах мира. А в России он любит Арктику и занимается популяризацией туризма в этом направлении.
В блоге он рассказывает в основном о бюджетных путешествиях и делится с читателями полезными лайфхаками. Если хотите узнать, как организовать кругосветку с минимальными затратами, стоит прочитать его посты.
«Это не загуглишь»
Канал в «Дзен» от Яны Сороки. В нем она публикует уникальные истории о Москве и других городах России. Будучи журналисткой и исследовательницей, Яна развенчивает мифы и показывает красивейшие места столицы.
«Туту»
Это официальный канал в Telegram от одноименного сервиса заказа билетов. В нем публикуют полезный и просто красочный контент для любителей путешествий.
Из блога читатели узнают, как делать предзаказ билетов, чем заняться, например в Бангкоке и как вести себя, если отель отказался заселять гостя, имеющего на руках бронирование.
«Совкомблог»
Этот блог от Совкомбанка посвящен финансам, но есть отдельный раздел про путешествия. Он полезен тем, кто подходит к туризму с практической точки зрения.
В блоге можно узнать про разные города России и мира. Формат максимально практичный: во сколько обойдутся билеты и отели, где лучше остановиться, как разработать маршрут по достопримечательностям, где перекусить и что привезти из поездки.
Также в блоге публикуют истории о путешествиях с подробным бюджетом.
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