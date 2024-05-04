Популярная модель iPhone сильно подешевела в России

В российских магазинах флагманские iPhone с большим экраном можно приобрести по сниженной цене. Если на старте продаж стоимость устройства была «феноменальной» и составляла 189–200 тыс. рублей, то в начале мая его можно было купить за 120 тыс. рублей.

Журналисты подсчитали, что цена снизилась на 35 %. Подешевевшее устройство доступно в базовой версии с накопителем на 256 гигабайт. Версии на 128 гигабайт, в отличие от iPhone 14 Pro Max, в этой линейке не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что компании Apple рекомендовали срочно создать дешевый iPhone.

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