Полки с бесплатной едой могут появиться в России

Магазины обяжут создать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности, сообщает " Известия ".

Ими смогут воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные граждане. Законопроект внесут в Госдуму 10 января.

В пояснительной записке к законопроекту заявили, что если бы все выбрасываемые в России продукты направляли людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек.

Также в Госдуму предложили внести еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Он предполагает увеличение лимитов расходов, которые можно направить на благотворительность — с 1 до 5% от выручки.

Ранее россияне поддержали помощь пенсионерам почти просроченными продуктами.

Самое важное - в нашем Telegram-канале