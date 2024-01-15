Покупка шин для автомобиля: реальные способы экономии

Покупка шин – весьма существенная статья расходов автомобилиста, ведь за свою «жизнь» среднестатистическая машина укатывает немалое количество комплектов. К сожалению, попытки сократить бюджет часто приводят к возникновению неприятных ситуаций на дороге. О способах экономии, не грозящих безопасности автомобиля и передвигающихся в его салоне людей, расскажем ниже.

Учитывайте фактор сезонности

Как и бассейны, купальники, санки и елки, автомобильные покрышки относятся к сезонным товарам. Именно поэтому, в теплый сезон максимально высок спрос именно на летние шины, а значит, и цена в этот период максимальна. В преддверии зимы, наоборот, хорошо продаются покрышки, предназначенные для эксплуатации в холода. Таким образом, покупая летнюю или зимнюю резину в «мертвый» сезон, можно отлично сэкономить.

Игнорируйте самый дешевый ценовой сегмент

Продукция ведущих брендов существенно опережает по качеству ничем не отличающиеся по внешнему виду шины малоизвестных производителей. Покрышки от проверенных фирм имеют улучшенные показатели управляемости, длительности тормозного пути в сухих и мокрых условиях, склонности к аквапланированию, шумности и ресурса, в целом. При выборе важно учитывать и дополнительные факторы: стиль езды, условия, в которых будут эксплуатироваться шины, а также некоторые другие.

Не игнорируйте интернет-магазины

Интернет-магазины, предлагающие шины (например, https://vezemkolesa.ru), удобны тем, что в них доступен мониторинг цен, есть собственная система бонусов, часто проводятся акции и скидки. Кроме того, многие продавцы предлагают всевозможные бонусы, например, в виде бесплатной доставки и даже установки в определенных сервисах. Удобен и быстрый подбор покрышек – достаточно установить нужные вам параметры, чтобы система подобрала каталог подходящих именно для вашего авто шин. Как правило, в реальных магазинах такого выбора нет, особенно, если подбирать товар не по сезону, а цены заметно выше.

Следите за правильностью эксплуатации шин

Существуют неисправности, способные привести к быстрому изнашиванию шин. Одна из самых популярных – неправильные углы установки колес. Гораздо дешевле обнаружить неисправность и устранить ее, чем выяснить, что всего через несколько сотен километров новые покрышки пришли в негодность, и вам вновь нужно изучать каталог шин в поисках замены.

Не менее губительно для покрышек неправильное давление в шинах, поэтому за ним также стоит строго следить. Большую часть неисправностей в виде проколов сегодня можно отремонтировать, поэтому, «поймав» саморез или гвоздь, вовсе не обязательно сразу приобретать новые шины.

ООО «НИК» , ИНН 7802768424.

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