По телефону "горячей линии" можно задать вопросы об услугах такси на Алтае

Жители Алтайского края стали чаще жаловаться на работу таксистов.

Случается, что водители приезжают и отказываются от поездки, некоторым таксопаркам сложно найти хотя бы одну машину. Одна из главных проблем — цены за поездку.

С 13 по 24 ноября в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю и его территориальных отделах запланирована «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.

Специалисты ответят на вопросы граждан по поводу правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей.

Телефоны

Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный).

Телефон «горячей линии» в Барнауле — 8 (3852) 66-54-27, 8 (3852) 24-99-59 (понедельник — четверг с 09:00 до 17:00, пятница — с 09:00 до 12:45).

Ранее сообщалось, что изменилась жизнь водителей и пассажиров после вступления в силу нового закона о такси.

Главные положения нового закона