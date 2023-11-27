Пивоварня «Корс Про» разыгрывает экскурсию на 5 персон

Смотрите, что разыгрывает пивоварня «Корс Про»:
- Сертификат на экскурсию по пивоварне на 5 персон. Вы не только увидите, как варят настоящее пиво, но и поучаствуете во всем: от водоподготовки, дробления солода и варки сусла — до процесса охмеления.
- Сертификат на подарки от «Корс Про».
Условия: написать в комментариях «участвую», подписаться на «Корс Про» и поставить там 5 лайков на любые посты, которые понравятся.
Победителей будет трое (двоим — экскурсии, третьему — подарки). 04.12.23 их выберет рандом от «ВКонтакте». Результаты опубликуем здесь, в Афише Барнаула.
18+