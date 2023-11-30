Переезд в Турцию в 2023: новые правила проживания

Турция привлекает иностранцев не только своими курортами, но и привилегиями постоянного проживания. Переезд в эту страну имеет ряд преимуществ, включая высокий уровень экономики, льготное налогообложение, безвизовые путешествия по Евросоюзу, широкие возможности для бизнеса. В 2023 году желающие могут получить краткосрочный или долгосрочный вид на жительство. Предусмотрены минимальные лимиты для инвесторов. В объекты недвижимости жилого и коммерческого назначения по закону можно вложить не менее 400 тысяч долларов, если вы рассчитываете на гражданство. С лета 2022 года в ряде турецких районов нельзя получить ВНЖ за приобретение квартиры или дома. Это следует учитывать при выборе города, чтобы не ошибиться.