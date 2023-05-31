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Парк спорта Алексея Смертина и Радио Дача Барнаул 4 июня открывает сезон пикника

Семейный праздник «Парк гриль» пройдет с 12 до 19 часов на фестивальной площадке парка (ул.Энтузиастов 12в, корпус 2).

4 июня Парк спорта Алексея Смертина и Радио Дача Барнаул открывает сезон пикника.
4 июня Парк спорта Алексея Смертина и Радио Дача Барнаул открывает сезон пикника.
Источник: Парк спорта Алексея Смертина.

В программе мероприятия:

  • вкуснейшие блюда на мангале,
  • интерактивные площадки для взрослых и детей,
  • зона настольных игр от Мосигры,
  • игровая площадка от Федерации бадминтона Алтайского края,
  • турнир по жарке шашлыка среди слушателей Радио Дача Барнаул,
  • музыкальный батл и мастер-класс от DJ School Barnaul,
  • выступление «Street duet», кавер группы «SAMY Trio», барабанный драйв от Тимофея Жарского (Turtle Studio) и Александра Мазурова (студия «Эйса»), творческих коллективов города.

Приглашаем отлично провести время — весело и вкусно! Можете захватить с собой пледы или покрывала для пикника! Вход свободный.

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