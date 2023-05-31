Парк спорта Алексея Смертина и Радио Дача Барнаул 4 июня открывает сезон пикника

В программе мероприятия:
- вкуснейшие блюда на мангале,
- интерактивные площадки для взрослых и детей,
- зона настольных игр от Мосигры,
- игровая площадка от Федерации бадминтона Алтайского края,
- турнир по жарке шашлыка среди слушателей Радио Дача Барнаул,
- музыкальный батл и мастер-класс от DJ School Barnaul,
- выступление «Street duet», кавер группы «SAMY Trio», барабанный драйв от Тимофея Жарского (Turtle Studio) и Александра Мазурова (студия «Эйса»), творческих коллективов города.
Приглашаем отлично провести время — весело и вкусно! Можете захватить с собой пледы или покрывала для пикника! Вход свободный.
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