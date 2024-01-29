29 января
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Основные критерии выбора электротали

Строительные организации, крупные сети магазинов, маркетплейсы и многие другие компании не могут обойтись без складов и ангаров со стеллажами для хранения продукции. Для изменения месторасположения товаров часто используются тали — специфическое складское оборудование, предназначенное для быстрого перемещения грузов с одного места на другое. Какой должна быть хорошая электрическая таль, рассмотрим ниже.

Как правильно выбрать таль электрическую?

Подобрать таль, соответствующую нуждам конкретного помещения, можно, последовательно ответив на ряд вопросов:

  1. Каков максимальный вес грузов, которые планируется перемещать? Грузоподъемность такого типа оборудования находится в широком диапазоне (от несколько сотен кг до нескольких тонн). Не забывайте о «запасе» в 20-30%.
  2. Как будут перемещаться грузы? Если речь идет, например, о небольшой автомастерской, где нужно периодически поднимать что-то, то можно обойтись стационарной электроталью. Если же быстрая и надежная транспортировка грузов из одного цеха в другой — неотъемлемая часть рабочего процесса, понадобится модель передвижного типа.
  3. Какая максимальная высота подъема грузов предполагается? Длина троса может варьироваться от нескольких до 20-25 метров.
  4. Каковы условия эксплуатации оборудования? Если условия отличаются от обычных, например, таль будет эксплуатироваться в помещении с агрессивными или взрывоопасными веществами или при устойчивых отрицательных температурах, есть смысл обратить внимание на специальные модели, адаптированные к работе в подобной среде.

Производительность тали зависит от мощности. Для небольших цехов, складов, автомастерских, обычно достаточно показателя выше 500 Вт. На крупные производства и большие склады обычно приобретают тали с мощностью от 2000 Вт.

Полезно знать

Тельферы отличаются еще одним параметром — скоростью навивки. Для крупных складов и организаций, где от этого параметра зависит весь рабочей процесс, лучше выбирать тали с высокой скоростью навивки.

Если пространство ограничено, а проходы узкие, важно обратить внимание и на габариты оборудования. Чаще всего оно компактное, а процесс управления частично или полностью автоматизирован.

Применение электротали сокращает трудозатраты — работу, которую вручную выполняет 3-4 человека, такая техника делает намного быстрее и под управлением всего одного человека. Окупаемость оборудования достаточно быстрая.

Широкий выбор талей и другого складского оборудования доступен на сайте https://advanta-rostov.ru/. При необходимости профессиональные консультанты помогут определиться с выбором подходящей модели.

ООО "Адванта-М Ростов"

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