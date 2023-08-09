Окно в будущее. Какие тренды в остеклении частных домов сейчас в моде

Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Алтайском крае переживает настоящий бум. За первые четыре месяца текущего года доля введенных квадратных метров ИЖС достигла 62%, обогнав многоквартирные дома по этому показателю, и это общероссийская тенденция. На какие нюансы стоит обратить внимание при выборе светопрозрачных конструкций (СПК), которые являются одной из важных составляющих для частного объекта, с altapress.ru поделился руководитель направления ИЖС и HoReCa (сегмент «отели, рестораны, кафе») группы компаний «АКТО» — Станислав Коло­динов.

Возможность полета фантазии

По его словам, частное индивидуальное жилье от многоквартирных домов в первую очередь отличает огромное многообразие используемых строительных материалов и технологий, возможность полета фантазии, воплощение самых смелых идей и часто отсутствие технадзора.

За 19 лет работы компании «АКТО», от замены старых деревянных окон на пластиковые в квартирах, частных домах и общественных зданиях, розничное направление выросло в отдельную структуру с количеством сотрудников более 100 человек, которые решают сложные задачи в сфере СПК на территории Сибири и не только.

Красивый частный объект в Барнауле. Фото предоставлено компанией АКТО.

Сложные решения

Например, в конце мая этого года мы сделали объект в Красной Поляне, где применили стеклопакет размером 2,6 метра высотой и 5 метров шириной. Вы хорошо себе представляете пятиметровую стену, высотой, как в квартире без единой перемычки, через которую открывается прекрасный вид? В середине июня установили стеклопакет схожих габаритов на одной из туристических баз, расположенной на Телецком озере, весом 822 кг. И это не предел, сейчас мы можем применять стеклопакеты размером 3×9 метров, которые до этого года можно было привезти только из-за границы, — рассказал Станислав Колодинов.

С 2009 года в группе компаний «АКТО» начал формироваться конструкторский отдел, и сейчас из 33 конструкторов 14 работают в ИЖС-направлении. Благодаря эволюции розничного рынка СПК и развитию сферы туризма набралось множество интересных объектов, опытом реализации которых готовы поделиться.

Сотрудники и партнеры АКТО на выставке OPENVILLAGE 2023. Фото предоставлено компанией АКТО.

Современные тенденции ИЖС

Наиболее популярная площадь загородных домов в среднем по России сейчас составляет 120-200 кв. м, при этом наблюдается ежегодная тенденция к снижению площади — конкретно в Алтайском крае востребованы дома 80-150 кв. м. Материал стен: газобетон с утеплением и без; кирпич (все реже); керамические блоки и каркасники (чаще в европейской части); клееный брус и фахверки (как отдельная технология); рубленые дома из кедра, лафет (в дорогом сегменте).

Сюда же относится и монолит в современной архитектуре, со всем этим «АКТО» работает ежедневно. Станислав Колодинов отметил также устойчивый тренд на одноэтажную застройку, частый выбор навеса вместо гаража, особое внимание к зонам барбекю и беседкам.

Ипотека как драйвер ИЖС

Ипотека на строительство дома послужила для рынка ИЖС хорошим драйвером. Все чаще строительство идет по проекту, повысилась роль архитектора и дизайнера, и как следствие — улучшился архитектурный облик зданий. Насмотренность заказчиков побуждает их выбирать более современные и актуальные решения.

Вслед за возросшими потребительскими требованиями повышаются уровень и культура строительства основных игроков. Применяются системы приточно-­вытяжной вентиляции и кондиционирования, ландшафтный дизайн, в ряде поселков создается комфортная среда, которую заранее определяют в сценарии развития.

Частный дом в Барнауле. Фото предоставлено компанией АКТО.

Проблемы рынка

Вместе с тем повышенный спрос привел и к росту числа проходимцев, не понимающих и мало что умеющих в строительстве, но желающих быстро заработать, — поделился Станислав Колодинов.

Он отметил, что нередко инфраструктура (сети, дороги, ливневки и т. д.) не рассчитана на большое количество домовладений и жителей. Локации для ИЖС концентрируются в одном направлении (Первомайском районе).

К проектам ИЖС не применяются обязательные требования нормативной документации, растут цены на материалы, невелик выбор поселков с хорошим расположением под застройку. Кроме того, имеет место дефицит квалифицированной рабочей силы.

Станислав Коло­динов, руководитель направления ИЖС и HoReCa группы компаний «АКТО». Фото предоставлено компанией АКТО.

Повышение компетенций

В условиях постоянного роста, для повышения компетенций в сфере СПК сотрудников, партнеров, архитекторов, дизайнеров и студентов, компания «АКТО» запустила образовательный проект «AKTOACADEMY».

В течение июля, в рамках двух бизнес-­туров, 35 человек (24 сотрудника и 11 партнеров) посетили заводы: Рехау (с. Гжель, производство ПВХ профиля), LARTA GLASS (г. Рязань, производство стекла), MACO (г. Калуга, производство оконной фурнитуры), а также уникальную выставку частного домостроения «Open Village 2023» в Московской области, на которой было представлено 45 домов, построенных по разным технологиям.

Основные тренды светопрозрачных конструкций, применяемых сейчас в ИЖС в Алтайском крае, нашли свое подтверждение и на выставке. Цвет светопрозрачных конструкций практически всех объектов представляет собой оттенки темно-серого.

Становится всё более популярным наличие второго света, выход через панорамные раздвижные конструкции на террасу, световые тоннели и зенитные фонари, окно над рабочей зоной в кухне, окна в санузлах, горизонтально растянутые окна, фахверк и П-образный дом с максимальной панорамностью. В применяемых СПК преобладает скандинавский стиль.

Многие дома уже изначально проектируются не только по технологиям, но и по концепциям. Растущий дом, дом холостяка, дом для молодой семьи, для пожилой пары, для аренды, для совместной аренды и т. д. Продумано множество типовых решений и комплектаций под различные варианты использования.

Объект HoReCa в Республике Алтай. Фото предоставлено компанией АКТО. Гостиница в Горном Алтае. Фото предоставлено компанией АКТО. Ресторан "Встреча у реки" в Белокурихе. Фото предоставлено компанией АКТО.

Лайфхаки эксперта по остеклению частного дома В заключение Станислав Колодинов поделился некоторыми полезными советами по остеклению индивидуального жилого дома. Для архитектурного облика и комфортной эксплуатации здания очень важен правильный подбор состава стеклопакетов — толщины стекол, зеркальность, оттенки, характеристики светопропускания, энергоэффективности и безопасности. В противном случае возможны лишние потери тепла зимой, перегрев помещения летом и «королевство кривых зеркал» — на фасаде. Важно не гнаться только за картинкой, не учитывая при этом технических характеристик и ограничений для материалов СПК. Можно получить качающиеся при закрывании створки, конструкции, не допустимый прогиб и не работающие элементы фурнитуры. Габаритные окна — это алюминиевый профиль! Согласование возможных решений по окнам на этапе обсуждения общей концепции с архитектором. Иначе вас ожидают корректировка проемов (если это вообще возможно), лишние затраты и, как правило, искреннее удивление ценой. На объекте нужен прораб или организатор работ, который понимает технологии строительства, умеет читать чертежи, согласовывать узлы, планировать, ставить приоритеты, контролировать и увязывать выполнение работ. Многие заказчики переоценивают свои компетенции и знания в области строительства, а также недооценивают количество времени, которое потребуется для решения вопроса: «Кто все-таки виноват и что теперь делать?» Если хотите организовать тендер по СПК, наберитесь терпения и вникните в техническую часть. Если в это не погружаться, то получите упрощенный (удешевленный) проект, но по завышенной цене и не с теми характеристиками, которых вы ожидали. Чтобы не «убить» конструкции, монтаж окон лучше осуществлять после черновых работ, а не перед ними, поддавшись уверениям в том, что «контур нужно закрыть» или «так всегда делается». Входная дверь, через которую проходит трафик строителей с материалами, устанавливается в последнюю очередь, а на период строительства делается «времянка». По словам Станислава Колодинова, принятое решение о строительстве дома должно быть основано на трезвом, рациональном расчете, который предусматривает неминуемое удорожание реализации проекта, возможные срывы и увеличение сроков, нервы и моменты разочарования. Если все это учтено, вас ждет только успех!

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