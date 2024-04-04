Apple выпустила бета-версию обновления iOS с защитой от нежелательной слежки, сообщает Lenta.ru .

Специалисты обнаружили в коде iOS 17.5 опцию, которая позволяет отключать функцию отслеживания умных маячков AirTag и GPS-трекеров. Эти устройства могут подложить пользователям сталкеры, чтобы следить за их передвижениями.

При обнаружении чужого маячка сервис Find My пришлет уведомление о том, что в сети найдено новое отслеживающее устройство. После этого пользователь сможет отключить его.

Сейчас iPhone может обнаружить сторонний маячок AirTag, однако возможности отключить его нет.

Ранее стало известно, что за домашнего робота может создать Apple.

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