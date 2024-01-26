Облачные серверы с GPU: инновации в мире хостинга

Серверы являются важнейшей составляющей современной IT (Айти) -инфраструктуры. Без них невозможна работа интернет-магазинов, социальных сетей, платежных систем, служб такси и даже информационных сайтов. С ростом числа пользователей и функционала различных сервисов увеличивается потребность в быстрых и производительных серверных машинах. Об уникализированной GPU (Графический процессор) технологии и ее особенностях расскажем ниже.