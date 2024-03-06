Обеденный сет в ресторане-поэме «Живые Души»

Этой весной бренд-шеф ресторана "Живые души" Ольга Ситникова переосмыслила традиционные блюда, раскрыв их вкус по-новому. Это настоящее авторское произведение гастрономической мысли.
Обеденный сет порадует креативным сочетанием и формой уже знакомых вкусов.
Новинку можно попробовать ежедневно с 12:00 до 16:00.
В честь весеннего обновления — всю неделю ресторан дарит игристый напиток каждому гостю, который придет на обед попробовать новый сет.*
Гоголя, 46а.
* Предложение действительно на момент публикации, до 19 марта 2024 года.
16+
ООО «Инвино».
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