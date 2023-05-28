28 мая
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Потребитель

О взрывном росте запросов россиян на билеты в Париж сообщил сервис по бронированию

Интерес россиян к полетам резко вырос на фоне новостей о старте продажи билетов из Москвы в Париж через Тбилиси, пишет РИА Новости.

Триумфальная арка в Париже
Триумфальная арка в Париже
СС0

Аналитики сервиса по бронированию Aviasales изучили запросы и выяснили, что поиски билетов по маршрутам Москва — Париж и Кутаиси — Париж выросли более чем в два раза. Поиски по направлению Россия — Франция увеличились на 96%.

Граждане также интересовались полетами в Австрию, Италию и Грецию, указывает bfm.ru.

Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу с 15 июня, сообщает Газета.Ru. Самолеты будут летать в Италию, Францию, Австрию, Грецию и на Кипр.

Полеты планируется с 15 июня совершать в Милан, Париж, Вену, кипрскую Ларнаку и греческие Салоники.

Грузинская Georgian Airways открыла продажу билетов из Москвы в Париж и Вену с пересадкой в Тбилиси.

Стоимость

Из Москвы в Вену рейсы будут производиться по четвергам и воскресеньям, стоить билет будет от 50,4 тыс. рублей в одну сторону. Из Москвы в Париж летать самолеты будут по пятницам и вторникам, билет будет стоить от 68 тыс. рублей в одну сторону.

Факт

Запрет на полеты в Грузию действовал в России с 2019 года. Но снят 15 мая.

Ранее сообщалось, можно ли улететь в Грузию из Барнаула и сколько это будет стоить.

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