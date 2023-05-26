О шпионаже со стороны смартфона даже при отсутствии сети рассказал эксперт

Отключение интернета на смартфоне не отменяет шпионаж со стороны собственного гаджета.

Нет гарантии и о сохранности личных данных, пишет «Прайм». Даже только что приобретенный смартфон в упаковке уже собирает огромное количество данных для своего производителя — фото, местоположение, контакты, карты перемещений и прочее, указывает Газета.Ru.

Ранее о мошенничестве через умные гаджеты рассказали россиянам. Злоумышленники могут взломать бытовые гаджеты, чтобы получить через них доступ к персональным данным и банковским сервисам.

Риск мошенничества особенно высок, если в доме находится много подобных устройств, предупредил ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов добавляет, что некоторые производители техники не уделяют должного внимания безопасности устройств. Это может привести к реализации на рынке товаров с уязвимостями.