О пожилых жителях в Барнауле позаботится новый пансионат

Родительская забота сопровождает нас на протяжении практически всей жизни. Однако рано или поздно приходит наш черед позаботиться о престарелых родителях.

Специальное учреждение для заботы о пожилых людях открылось в Барнауле 15 мая. Пансионат «Бабушки и дедушки» помогает людям ухаживать за их престарелыми родственниками.

Стоит это дорого, однако траты вполне оправданы. И вот почему.

«Бабушки и дедушки» — современный пансионат для пожилых людей, отвечающий всем требованиям комфорта, с просторными номерами, сбалансированным четырехразовым питанием и круглосуточно дежурящими сотрудниками. Вся внутренняя обстановка в здании, включая мебель, абсолютно новая.

В основе деятельности пансионата лежит принцип отношения к родственникам клиентов, как к своим собственным. В число сотрудников попадают лишь опытные и проверенные профессионалы своего дела, работающие по зарекомендовавшим себя методикам.

В пансионате могут заботиться о престарелых людях даже в сложных случаях, с которыми неподготовленному человеку справиться трудно. Например, когда пожилые люди нуждаются в послеоперационном уходе или частично утратили когнитивные способности (деменция).

Пансионат находится на улице Малахова, 118Б, неподалеку от Павловского тракта, однако при этом в отдалении от оживленных магистралей — в тихом, спокойном месте. Чтобы записаться на экскурсию или уточнить информацию, вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте.

Пансионат «Бабушки и дедушки»

Барнаул, ул. Малахова, 118Б

Тел.: +7 (3852) 99-16-61, +7 (3852) 99-60-06, +7 (964) 086-1661

Электронная почта: pansionat22@mail.ru

Сайт: pansionat22.ru