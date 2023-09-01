Новый сайт Банка Акцепт как площадка по повышению финансовой культуры

В августе Банк Акцепт перешел на новый сайт. Современный дизайн, дружелюбный интерфейс, эффективная защита данных и возможность получения обратной связи в режиме 24*7 — это отличительные черты банковской интернет-площадки.

Банк Акцепт. Фото предоставлено Банком Акцепт.