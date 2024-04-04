Новая линейка роллов от «Любовь и суши»

«Любовь и суши» — известная доставка еды в Барнауле. За минувший год продукцию компании попробовали более 120 000 барнаульцев, а компания всегда попадает в первую десятку 2ГИС в категории «Доставка еды» по популярности среди горожан.
Большинство новинок отличается от привычных роллов новым ингредиентом — лососем, обжаренным в соусе терияки. Солоноватый яркий вкус идеально сочетается с различными напитками и впишется в любой повод. Не обошлось и без экзотических сочетаний — в новом меню есть ролл «Тропикана Гриль» с тигровыми креветками и сочным ананасом.
Специально для читателей данной статьи компания дарит вкусный ролл «Инь-Янь» к заказу от 2490 рублей. Акция действительна с 4.04.2024 по 30.04.2024.
Данный ролл является одним из лидеров продаж в меню компании. В составе: сливочный сыр Cremette (Креметте), цыпленок, огурец и фирменный яки-соус. Чтобы получить подарок введите промокод ALTR на сайте lubovsushi.ru.
Сайт: lubovsushi.ru
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