Нестрашные цифры. Изменения в патентной системе налогообложения, которые не так ужасны, как о них говорят

В 2024 году в Алтайском крае вступили в силу изменения в патентной системе налогообложения (ПСН). В частности, возросла сумма патента по всем видам деятельности. Многие бизнесмены стали жаловаться, что им больше невыгодно пользоваться ПСН, но выяснилось, что все не так страшно. Для большинства работать с патентом по-прежнему оказалось дешевле, чем с другими системами налогообложения, а считать его — проще. И муниципалитеты могут хоть вздохнуть спокойнее.

Мягкость сыграла злую шутку

Патентная система налогообложения появилась еще в 2012 году, но претерпевала много изменений, да и использовали ее мало. До 2021-го все в основном пользовались единым налогом на вмененный доход или так называемой вмененкой — она была дешевой и выгодной. Потом ее отменили, и возникла идея сделать бесшовный переход на иную систему налогообложения. Тогда выбор пал на ПСН. Юрлица из этой схемы выпадали, поскольку патентом они пользоваться не могут, но было решено сохранить выгоду хотя бы для ИП.

Чтобы воспользоваться ПСН, нужно выполнить несколько условий. Так, у ИП должно быть не более 15 сотрудников, доходы не должны превышать 60 млн рублей, а список видов деятельности, по которым можно воспользоваться ПСН, ограничен. В Алтайском крае их сейчас 78, но у региона есть право расширить этот перечень.

Деньги. Инвестиции. Копилка. unsplash.com

Считается ПСН так: вычисляется потенциально возможный годовой доход (ПВГД) по каждому виду деятельности (торговля, парикмахерские, грузоперевозки и т. д.), а затем умножается на 6%. Разница — и есть стоимость патента на год.

«В 2021-м нам удалось сделать налог действительно льготным. Он был настолько мягким, с низким ПВГД, насколько не был даже в других регионах. Во многом тех ИП, которые были на патенте, система спасла в 2021-2022 годах от последствий ковида и санкций», — говорит Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, возглавлявший рабочую группу по разработке закона.

И эта мягкость стала главной точкой преткновения, из-за которой в этом году произошло резкое повышение стоимости.

Копилка. Деньги. unsplash.com

Дело в том, что предприниматели, перешедшие на ПСН, получили возможность при уплате налога оформить вычет на сумму взносов в страховые фонды. Годовой размер этих взносов за самого предпринимателя зафиксирован в законе, три года назад они составляли чуть больше 40 тыс. рублей, потом — 46.

И даже без учета взносов за сотрудников эти суммы частично или полностью перекрывали стоимость патента. Например, ПВГД парикмахера в Барнауле до повышения составлял 305 тыс. рублей, стоимость патента — 18,3 тыс. в год. Более 40 тыс. рублей возвращаются за страховой взнос, и вот парикмахер уже ничего не заплатит. Хорошо еще, что город не остался должен — вычет не может быть больше патента.

Муниципалитеты взвыли

Муниципалитеты, конечно, взвыли от таких условий: они уже потратили эти суммы на дороги, на школы, на детсады, но были вынуждены вернуть большую часть денег.

Только за 2022 год на патентную систему налогообложения в крае перешли 17 893 индивидуальных предпринимателя. Из них 14 377 воспользовались правом вернуть страховые взносы. В итоге объем вычетов превысил 500 млн рублей, в то время поступления по патенту оказались чуть более 508 млн рублей.

Деньги. unsplash.com

В итоге муниципалитеты обратились с проблемой в Минфин и Заксобрание Алтайского края. Финансовое ведомство пошло навстречу, согласившись, что изначально ПСН работала как бесшовный переход, но он не может продолжаться бесконечно.

Прийти к консенсусу с бизнес-­объединениями удалось только в начале 2023-го. Патент повысили до более реальных для экономики цифр, а действовать изменения начали с 1 января 2024-го.

Ребята, давайте по‑честному

Андрей Осипов подчеркивает, что патент — точно такая же налоговая система, как и все остальные, разве что более удобная, без заморочек с бух­учетом. Ее никогда не заявляли как льготную, просто так вышло вначале.

«Этого понимания у многих нет, отсюда и эмоции, когда стоимость патента возросла. В других регионах условия изначально были более жесткими, а у нас получился резкий перепад», — разводит руками бизнес-омбудсмен.

Сбережения. Деньги. Заработок. ru.freepik.com

Впрочем, уполномоченный по защите предпринимателей не согласен, что в 2024 году с патентом стало совсем уж невыгодно работать.

Так, страховой взнос за самого предпринимателя в этом году составил 49,5 тыс. рублей. Это та сумма, которую может вернуть ИП, если у него нет сотрудников. А при наличии работников сумма патента и вовсе может уменьшиться вполовину. Если зарплата трудящегося ниже МРОТ, отчисления от нее составляют 30%, если выше — 15%. И это тоже можно вернуть.

«Например, патент стоит 300 тыс. рублей, ИП вернул 49,5 тыс. за себя, и еще тысяч 100 точно наберется за работников. Поэтому, когда мы обсуждаем с предпринимателями повышение стоимости патента и мне называют страшные цифры, я говорю, ребята, давайте по-честному, сразу половину убирайте, иначе все это некорректно», — говорит Осипов.

Деньги. unsplash.com

Сколько стоит одна стрижка

Жалоб на новую стоимость омбудсмен получил уже немало. Однако не со всеми мнениями Андрей Осипов оказался согласен. В частности, он подчеркивает, что предприниматели вправе выбирать любую удобную для себя систему налогообложения, покупать патент никого не обязывают.

«Когда меня спрашивают, как же теперь будет работать бедный парикмахер в маленьком селе, у меня возникает встречный вопрос: а зарегистрирован ли он там вообще как ИП? И есть ли в этом смысл? Даже в городе. Можно оформить самозанятость и платить те же 4-6%, только без обязательных взносов, исключительно со своего дохода», — рассуждает он.

Парикмахер. CC0

С другой стороны, например, в Барнауле потенциально возможный годовой доход парикмахера — 1 млн 138 тыс. руб­лей. Кажется, что это много. Но если умножить на 6%, получится стоимость патента всего 68 тыс. рублей. Минус вычет 49,5. Разделить остаток на 12 месяцев — получится чуть больше 1,5 тыс. руб­лей. В среднем райцентре — 1,1 тыс. в месяц.

«А теперь вспомним, сколько стоит одна стрижка. Ну неужели не наберется налог?» — смеется Осипов.

Не по душе новая стоимость оказалась и представителям частного образования. Например, один из репетиторов рассказал, что получает доход в размере 400 тыс. руб­лей, а ПВГД в городе, где он работает, — почти миллион.

Осипова в первую очередь смутили цифры: либо у репетитора мало клиентов, либо сумма дохода указана не вся. Но даже если так, то патент с миллиона будет стоить 60 тыс. рублей в год (6%), а вдобавок можно вычесть 49,5 тыс. страхового взноса.

«Предлагаю в таких случаях посмотреть на упрощенку: умножить свои доходы на 6% и посчитать, сколько выйдет. Дороже или дешевле? На этом обычно спор заканчивается», — подытожил он.

Деньги. unsplash.com

Непростая упрощенка

Жалуются и бизнесмены в торговле, но уже обоснованно — здесь рост действительно в среднем произошел на 37%. Стоимость патента в этой сфере считается исходя из площади торгового зала.

Например, в Барнауле за магазин размером до 20 кв. м., уже после вычетов, нужно будет заплатить 38,5 тыс. рублей в год или 3,2 тыс. в месяц — было 2,5.

В крупных райцентрах, которых в крае меньше 20, — 32,7 тыс. рублей в год. В других райцентрах — 30 тыс., в селах с населением более 500 человек — 27 тыс., в маленьких селах — 19 тыс. в год.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

Если брать большие магазины, с площадью торгового зала 100 кв. м, то в Барнауле сумма уже будет приличная — 180 тыс. в год или 15 тыс. рублей в месяц. Но и было не сильно меньше — 12,5 тыс. Вдобавок в селах, которые не являются райцентром, расчет все равно идет как за 20 кв. м.

Например, предприниматель Андрей Фоминых, который работает в сфере розничной торговли (продукты, промышленные и хозяйственные товары), владеет в Алтайском крае несколькими павильонами разной площади.

По его словам, изменения этого года оказались терпимы только для небольших точек, тех, что меньше 20 кв. м. А вот магазинам побольше становится невыгодно работать с патентной системой налогообложения.

«Нам говорят, что патент вроде как подрастет на 6-8%, как наша общая инфляция. Но мы считаем, и получаются совсем другие цифры — до 50%. Это выбивает из колеи. Допустим, я запланировал открыть новый магазин в следующем году, посчитал экономику: сколько выплачу налогов, сколько — на зарплаты. А на следующий год мне приходит патент в два раза больше. И экономика-то уже не вяжется», — сетует бизнесмен.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

На ПСН Андрей Фоминых перешел сразу, как отменили «вмененку». По старой системе тоскует, говорит, там все было понятно и прозрачно, а сейчас стоимость патента узнаешь только после того, как оформишь его.

«Это как прийти в магазин и наделать покупок, не зная, сколько вообще стоит товар. Есть налоговый калькулятор, где можно примерно прикинуть стоимость. Но экономика — вещь жесткая, “примерно” в ней нельзя. Наприкидываем вот так, когда у нас 20-30 человек сотрудников, а потом как им зарплату отдавать?» — задается вопросом предприниматель.

О переходе на упрощенную систему налогообложения Андрей Фоминых тоже задумывался, но признается — патент все равно выгоднее. И пока патент не сравняется с УСН максимально, переходить не будет. Тем более если точка торгует неплохо, то выгоднее заплатить фиксированную сумму и вполне легально немного сэкономить на налогах.

С другой стороны, отмечает предприниматель, некоторые магазины действительно можно было бы уже перевести на упрощенку. Но слово «просто» на самом деле к этой системе неприменимо и заморочек с ней еще больше. Тем более что разные системы у одного предприятия добавят работы бухгалтеру, а бизнесу, соответственно, расходов.

Плата за делегирование

Есть у патента и минусы, признает Андрей Осипов. Например, дополнительный ПВГД на работников, который удалось ввести Минфину. Хотя предприниматели, конечно, были против.

Деньги. Рубли. Дмитрий Кудрявцев

Его суть заключается в разной стоимости патента при разном количестве наемных сотрудников. До пяти человек — одна цифра, от 6 до 10 — другая, от 11 до 15 — третья. Причем чем больше сотрудников, тем больше стоимость. Получается, что нанимать людей для ИП невыгодно.

«Пришли ко мне из дошкольного центра, у них шесть работников — из-за этого сумма налога уже выше. Плюс есть бухгалтер, администратор, которые не приносят дохода, но зарплату им тоже необходимо платить. В общем, для них стоимость патента действительно серьезно выросла. Я согласен, что эту тему надо обсуждать», — уверен омбудсмен.

Отбились, насколько могли

Обсуждение по возможным изменениям в патентной системе Андрей Осипов планирует начать весной, обратившись со всеми предложениями в алтайское Заксобрание.

Но для начала просит предпринимателей предоставить ему свои доходы и расходы, чтобы позже использовать в качестве аргументов в АКЗС. Например, что по одному из видов деятельности стоит уменьшить ПВГД, если патент действительно обходится дорого. Или что нужно перестать считать количество сотрудников.

«Я должен на примере показать, о чем идет речь. Просто сказать «уменьшите нам» невозможно. Моя позиция совпадает с мнением большинства наших бизнес-объединений: если мы хотим чего-то добиться, надо искать компромиссы», — считает омбудсмен.

Деньги. Инвестиции. Копилка. unsplash.com

Однако, по словам уполномоченного, на этом разговор со многими бизнесменами заканчивается. Кто-то боится раскрыть свои реальные доходы, а кто-то понимает, что на самом деле стоимость патента приемлемая и добиться снижения не удастся.

Уменьшить стоимость патента сразу по всем видам деятельности и впрямь не получится, отмечает Осипов. Необходимо обоснование по каждому.

«Насколько могли, мы отбились. Но повышение зависит не только от нас, есть интересы муниципалитетов. Депутаты тоже находятся меж двух огней: с одной стороны, хотят поддержать предпринимателей, с другой стороны — они должны переживать за бюджет», — заключил он.

Цифры 17 893 предпринимателя перешли на патентную систему в 2022 году. 14 377 из них восполь­зовались правом вернуть страховые взносы. 500 млн руб­лей превысил объем вычетов. 508 млн руб­лей со­ставили поступления по патен­ту.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Стоимость патента в год для магазина площадью до 20 кв. м (после вычетов) 38,5 тыс. рублей — Барнаул 32,7 тыс. рублей — крупные райцентры 30 тыс. рублей — райцентры 27 тыс. рублей — села

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