Некоторые клиенты Wildberries и Ozon не смогут пользоваться приложениями со своих гаджетов

Wildberries и Ozon пошли на непопулярный для россиян шаг.

Маркетплейсы объявили, что прекращают поддерживать работу старых версий своих мобильных приложений, указывает samaraonline24.ru.

Теперь клиенты зайти с мобильной версии в аккаунт не смогут.

Нововведение касается владельцев iPhone с версией iOS от 13 и старше. У жителей России с телефонами шестой серии или шесть плюс не получится обновиться до последней версии. Потому клиентам придется менять телефоны.

Ozon также прекращает поддержку старых версий приложения. Здесь требуют версии операционной системы не менее 14. Владельцам старых гаджетов придется выбирать — менять свое устройство на новое или пользоваться лишь компьютером.

Ранее Wildberries разъяснил, когда клиент платит деньги за возврат товаров. Возврат бракованных товаров был и остается бесплатным для покупателей. И полную стоимость вещи, ее обратной доставки на склад компенсирует продавец, а не покупатель.

Но есть нюанс - покупателю для этого необходимо создать заявку на проверку товара.

Важно

Клиент оплачивает возврат товара лишь в том случае, если он надлежащего качества и человек злоупотребляет бесплатными сервисами маркетплейса.

Между тем мошенники стали проявлять в отношении людей, которые заказывают товары в маркетплейсах.

Для покупок лучше не использовать основную карту, советуют эксперты. Для приобретения товаров эксперты рекомендуют завести отдельную карту. И не нужно привязывать зарплатную карту к личному кабинету в маркетплейсе.