Не получившие уведомления жители Алтайского края могут получить квитанцию в МФЦ и через сервисы ФНС России

Завершилась рассылка уведомлений на уплату жителями Алтайского края налогов на землю, транспорт и имущество за 2022 год. Однако на «горячую линию» налоговой службы региона продолжают поступать вопросы от плательщиков, которые не получили уведомления, что им делать.

В этом году мы сформировали 1,2 млн налоговых уведомлений, из которых 52% были размещены в «Личных кабинетах», а остальные переданы на «Почту России» для их вручения налогоплательщикам. По предварительным данным «Почты России», на сегодняшний день пока гражданам доставлено только 70% таких уведомлений. Чаще всего на «горячую линию» поступают вопросы от налогоплательщиков, которые не получили почтовое сообщение. Мы призываем жителей края активнее использовать наши электронные сервисы. Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или его мобильное приложение «Мой налог», которое можно легко скачать на смартфон, поможет увидеть все налоговые обязательства и оплатить их. Напоминаем, что в Личный кабинет налогоплательщика можно войти по логину и паролю портала «Госуслуги», — пояснила ситуацию Татьяна Малютина, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю.

Если налоговое уведомление не получено и нет возможности использования электронных сервисов можно посетить ближайший офис МФЦ или инспекцию лично. В этом случае специалисты распечатают и выдадут гражданину квитанцию на уплату налогов, с помощью которой он впоследствии может оплатить налоги удобным для него способом: в банке, банкомате, в МФЦ и т.д.

Если гражданин не согласен с начислениями, он может их пересчитать самостоятельно с помощью калькуляторов налогов на сайте ФНС России: для земельного налога и налога на имущество, для транспортного налога.

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце в налоговые органы поступают от ведомств, осуществляющих регистрацию и учет (Росреестра, ГИБДД и других). Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы.

Если в налоговом уведомлении имеется неактуальная или некорректная информация об объекте имущества, периоде владения им, адресе или о самом владельце, то для её проверки и актуализации необходимо написать в налоговые органы через сервис «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ведомства, личный кабинет налогоплательщика или в любую налоговую инспекцию. При наличии оснований для перерасчета налога, инспекция не позднее чем через 30 дней пересмотрит ранее начисленную сумму налога, сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит ответ на обращение налогоплательщика. Пользователи «Личного кабинета» увидят ответ в сервисе.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

Налоги, указанные в уведомлениях, необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2023 года.