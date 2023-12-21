Настенная плитка в дизайне интерьера: приемы использования

Настенная плитка — элемент современного дизайна интерьера, способный трансформировать обыденные пространства в неповторимые и стильные места. Ее использование в интерьере не только придает эстетическую привлекательность, но и обладает функциональными преимуществами. Рассмотрим несколько приемов использования настенной плитки, которые помогут создать особенные интерьерные решения.

Настенная плитка большого формата

Настенная плитка в дизайне интерьера. Источник: ООО «Керастайл».

Одним из актуальных трендов в использовании настенной плитки — крупный формат, простирающийся от одного до трех метров в высоту. Этот формат создает впечатляющие визуальные эффекты, придавая помещению ощущение простора и изысканности. Крупноформатная настенная плитка идеально вписывается в современные интерьеры, добавляя долю роскоши и утонченности. Она особенно эффективна в использовании в помещениях с высокими потолками, где большой формат подчеркивает величественность помещения.

Список преимуществ крупноформатной плитки обширен, он подчеркивает текстуру, меньшее количество швов создает ощущение простора и снижают затраты на монтаж, а также облегчает уборку и уход. Расскажем о крупноформатной плитке и ее преимуществах.

Настенная плитка в дизайне интерьера. Источник: ООО «Керастайл».

Настенная плитка благодаря большим размерам уменьшает количество соединений, что способствует более быстрому и эффективному монтажу. Эта характеристика также создает визуальный эффект единой поверхности. Создание ощущения непрерывности — одна из целей, которую необходимо достичь при использовании крупноформатных плиток. Поэтому их часто делают с ректифицированными краями, чтобы добиться не только малого количества швов, но и минимальной толщины. В результате создается эстетический эффект современного и изысканного вкуса.

При облицовке больших форматов мы также имеем дело с меньшим количеством деталей и практически незаметными швами толщиной 2 мм. Эти характеристики, помимо обеспечения элегантного эстетического эффекта, который усиливает ощущение беспорядка, позволяют использовать меньше затирки, что приводит к меньшим затратам материала. Таким образом, это экономичный выбор, гарантирующий более изысканные проекты с высоким стандартом отделки.

Эффективное заполнение пространства

Настенная плитка в дизайне интерьера. Источник: ООО «Керастайл».

В процессе дизайна интерьера важно помнить о силе, которую приносит с собой настенная плитка. Она становится не только защитой от влаги и загрязнений, но и мощным инструментом в создании оригинального стиля помещения.

Комбинирование различных текстур и оттенков настенной плитки создает замечательные визуальные акценты, делая стены центром внимания в интерьере. Однако следует помнить, что выбор подходящей керамики также зависит от стоимости, и сегодня цена на настенную плитку начинается от умеренных значений, предоставляя широкие возможности для реализации дизайнерских идей без значительного влияния на общий бюджет проекта. Важно балансировать между эстетикой и доступностью материалов, чтобы достичь гармонии в оформлении помещения.

Универсальность

Настенная плитка в дизайне интерьера. Источник: ООО «Керастайл».

Крупноформатный керамогранит используется в самых разных помещениях: гостиных, террасах, коридорах, спальнях и ванных комнатах. Благодаря устойчивости к царапинам и пятнам, керамогранитные плиты прекрасно подходят для изготовления элементов мебели:

для создания столешниц;

для столов;

в качестве облицовки для дверей.

Одним из важных аспектов использования настенной плитки является ее гармоничное взаимодействие с другими элементами интерьера. Правильный выбор цветовой гаммы и текстуры плитки усилит общую эстетику помещения, создавая единое и завершенное визуальное восприятие.

Многогранность стилей

Плитка на стену способна трансформировать обыденные пространства в неповторимые стильные места. Несколько примеров разнообразия стилей настенной плитки, которые создают особенные интерьерные решения рассмотрим ниже.

Лофт

Настенная плитка в дизайне интерьера. Источник: ООО «Керастайл».

Лофт — стиль, вдохновленный промышленной эстетикой, нашел отражение в настенном керамограните. Грубые текстуры, натуральные оттенки и подчеркнутая недоделанность создают атмосферу современного городского пространства. Керамогранит в лофт-стиле становится характерным элементом, придающим помещению энергию и утонченность.

Этно

Настенная плитка в дизайне интерьера. Источник: ООО «Керастайл».

Этнический стиль, берущий начало из культурных традиций, находит воплощение в керамограните благодаря узорам, цветам и орнаментам характерным для этнических направлений. Это становится мостом между прошлым и настоящим, внося тепло и уют в интерьер.

Эклектика: соединение противоречий

Настенная плитка в дизайне интерьера. Источник: ООО «Керастайл».

Эклектика, ставящая своей задачей сочетание стилей, находит в керамограните идеального союзника. Этот материал позволяет соединять в одном пространстве элементы разных эпох, создавая гармоничный дизайн. Керамогранит в эклектическом стиле становится художественным хамелеоном, объединяя в себе многообразие вдохновений.

Гигиена и уборка

Настенная плитка в дизайне интерьера. Источник: ООО «Керастайл».

Керамика обладает физическими, химическими и механическими характеристиками, которые делают ее безопасным материалом с гигиенической точки зрения, поскольку она предотвращает рост вирусов, микробов и бактерий, а также потому, что ее очень легко чистить.

Прежде всего, грязь не имеет возможности проникнуть под керамическую поверхность, что чревато появлением стойких пятен. Конечно, устойчивость керамики к появлению пятен не мешает ей пачкаться, когда вы, например, проливаете кофе или вино, или когда в спешке наносите макияж перед выходом в офис, и помада падает на пол. Однако большинство пятен удаляется, просто протирая керамику влажной тряпкой и теплой водой.

Еще одно принципиальное преимущество керамики заключается в том, что клещи и бактерии не имеют возможности поселиться на ее поверхности, которая, не имеет пористости. Однако регулярная чистка (обычными моющими средствами из супермаркета) эффективно борется с бактериальной нагрузкой и дезинфицирует поверхности, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Наконец, не задерживая влагу, плитка для ванной и кухни препятствует росту плесени и грибков, которые находят идеально обживаются во влажной среде. Выбор керамогранита для стен ванной комнаты или кухни устраняет многие гигиенические проблемы и делает повседневную жизнь намного проще.

В заключение, плитка настенная предоставляет широкий арсенал приемов для творческого дизайна интерьера. Будь то создание величественных акцентов с крупноформатной плиткой или гармоничное сочетание цветов и текстур, использование этого материала открывает бескрайние возможности для трансформации пространства в соответствии с личным вкусом и стилем.

Источник статьи: сайт keramogranit.ru