31 октября
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Потребитель

На 10 млн рублей купили барнаульцы рыбы, мяса, колбасы с конфетами

Накануне состоялась осенняя продовольственная ярмарка в Барнауле.

Продовольственная ярмарка в Барнауле.
Продовольственная ярмарка в Барнауле.
barnaul.org

Ярмарки прошли на шести площадках города, говорится в сообщении мэрии.

Продукции реализовано на 10 млн рублей. Наибольшим спросом у покупателей на ярмарках пользуются овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчености, кондитерские изделия.

Следующая ярмарка запланирована на 4 ноября.

А в начале октября барнаульцы потратили 12 млн рублей на мясо и овощи. Тогда почти три миллиона рублей потратили на фрукты и овощи - 2,7. На мясо и полуфабрикаты у барнаульцев ушло 2,2 млн рублей.

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