На летней террасе бара Крыша 19 августа со своим сольным проектом под гитару Isaac Nightingale выступит Вадим Капустин

Фирменный почерк Isaac Nightingale — это электронная поп-музыка западного формата, отличительной чертой которой является качественная техника исполнения песен на английском языке, а также кропотливая работа над звуком, прекрасные мелодии и мечтательный, пронизывающий вокал.
Обладатель одного из самых красивых и романтичным голосов, четвертьфиналист проекта «Голос 5» будет петь для вас под гитару.
Начало в 19:00, билеты можно приобрести по ссылке ниже.
Все вопросы по телефону: 717-350
krysha.bar
Мало-Олонская, 28
6+