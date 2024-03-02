На бутылках с алкоголем могут появиться "страшные" картинки

На бутылках с алкоголем могут появиться такие же устрашающие иллюстрации, как и на сигаретах, сообщают "Известия".

В Минздраве заявили, что потребление алкоголя создает больше социальных проблем, чем потребление табака. Поэтому на этикетках могут появиться самые разнообразные иллюстрации.

Эта мера рассматривается, чтобы показать людям последствия чрезмерного потребления алкоголя. Зачастую различные виды преступлений совершаются именно под воздействием спиртных напитков. Поэтому ведомство рассматривает нанесение на бутылки картинки с изображением эпизодов социальной направленности.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае не будут продавать алкоголь по некоторым праздникам.

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