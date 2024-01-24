МТС защитит жителей Алтайского края от спама с помощью бесплатного приложения

Компания запустила бесплатное мобильное приложение «Защитник», с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки. Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов.

Система показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает «пользу» звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красные, которые с большой долей вероятности являются нежелательными. Ранее этот функционал был доступен только клиентам МТС в приложении Мой МТС.

Анализ выполняется на основе технологий Big Data* МТС. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.

В приложении также можно пожаловаться на нежелательный звонок, для этого нужно воспользоваться виджетом и нажать кнопку «Пожаловаться на спам». В будущем в приложении можно будет настроить блокировку нежелательных звонков, они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего звонка. Приложение бесплатное и не содержит рекламы, в магазинах приложений оно заменит приложение МТС Кто звонит. Приложение доступно в Google Play и AppStore.

Благодаря антиспамовым решениям, использующим анализ Big Data, МТС в 2023 году заблокировала больше двух миллиардов нежелательных вызовов — это 8,5 млн часов спама. При этом количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в прошлом году выросло на 36%, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

* Биг Дата.

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