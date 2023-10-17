Можно было. На Ozon запретили торговать навозом

Кроме того, появился штраф за просрочку или отмененную посылку. Он составят 1,5 процента от стоимости товара.

Также наказать могут за проблемы с описанием товара. Например, если не будет маркировки 18+.

Под отдельным пунктом ввели запрет на торговлю автомобильными шинами и навозом.

С 26 октября треть отмен от общего числа заказов, сделанных продавцом, приведет к блоку на неделю, а повторное нарушение — к вечному блоку.

С 31 октября отменяется пониженная комиссия при продаже техники Apple — вместо 0,5 процента будет 4-5 процентов.

Ранее жительница Барнаула получила ожог пальцев в пункте выдачи Ozon.