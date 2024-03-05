Мощные вспышки на Солнце уничтожат электросеть на нашей планете. Особое мнение

Вспышки на Солнце разрушат электросеть Земли в 2024 году.

Таким образом человечество вернется в Средневековье.

Люди останутся без света, электроприборов и гаджетов, рассказал испанский популяризатор науки Даниэль Медиавилла в авторском блоге газеты El Pais на YouTube.

Дело в том, что в 2024 году многолетний цикл солнечной активности достигнет своего пика, а мощные вспышки на Солнце могут оставить человечество без современных благ.

Различные технологии — от электричества до телекоммуникаций — оказались уязвимы к воздействию энергии из космического пространства.

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Так, в США случился общенациональный сбой сотовой связи. Его связали с солнечными взрывами. Как правило, на экранах телевизоров время от времени появляется надпись "нет сигнала". Это, естественно, скажется на картинке. Возможны спектральные изменения на экране.

Без связи

В 1859 году геомагнитная буря вывела из строя тысячи километров телеграфных линий. Тогда люди остались без телефонной связи, указывает 360tv.ru.

Не так давно на Солнце произошла вспышка высшего класса X. Она длилась 35 минут. Этот всплеск автоматически отнесли к числу максимально опасных. За небольшое время было пять вспышек высшего балла. Три из них — тоже класса X. По пока непонятным причинам активизировались солнечные пятна.

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