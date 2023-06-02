2 июня
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Монеты со "Смешариками" выпустил Банк России

Банк России накануне выпустил в обращение памятные монеты «Смешарики» серии «Российская (советская) мультипликация», говорится в релизе ЦБ.

Монета "Смешарики".
Монета "Смешарики".
cbr.ru

Смешарики — круглые жители Ромашковой долины из одноименного мультсериала, первая серия которого вышла в 2003 году.

Монеты

  • серебряная — номиналом 3 рубля;
  • стальная с никелевым покрытием — номиналом 25 рублей;
  • из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — номиналом 25 рублей.

Тираж монет:

  • из стали с никелевым покрытием — 850,0 тыс. штук;
  • из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150,0 тыс. штук;
  • серебряная монета — 7,0 тыс. штук.

Монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Ранее в России впервые за 10 лет вышли мультфильмы про Кроша и Лосяша.

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