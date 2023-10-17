Минфин предложил повысить минимальную цену на водку до 299 рублей за 0,5 л, передает РБК.

На данный момент цена водки составляет 281 рубль.

Минфин предложил повысить цены с 1 января 2024 года.



Минимальные цены на бренди также вырастут и будут составлять 403 рубля вместо 375 рублей за 0,5 л. А коньяк подорожает на 39 рублей - его цена составит 556 рублей.

Причина такого роста цен - инфляция, ослабление рубля, а также повышением ставок акциза на алкогольную продукцию.

Отмечается, что на цены влияют и подорожавшие расходные материалы, которые нужны при производстве напитков.

Ранее сообщалось, что барнаульцы недоумевают, почему яйца резко возросли в цене.