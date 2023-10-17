18 октября
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Потребитель

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку до 299 рублей за 0,5 л, передает РБК.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

На данный момент цена водки составляет 281 рубль.

Минфин предложил повысить цены с 1 января 2024 года.

Минимальные цены на бренди также вырастут и будут составлять 403 рубля вместо 375 рублей за 0,5 л. А коньяк подорожает на 39 рублей - его цена составит 556 рублей.

Причина такого роста цен - инфляция, ослабление рубля, а также повышением ставок акциза на алкогольную продукцию.

Отмечается, что на цены влияют и подорожавшие расходные материалы, которые нужны при производстве напитков.

Ранее сообщалось, что барнаульцы недоумевают, почему яйца резко возросли в цене.

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