28 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pWuKS3KsvP

МегаФон начал продавать аксессуары для телефонов и ноутбуков под собственным брендом

МегаФон начинает продажу 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway. Оператор выходит на новый для себя рынок аксессуаров в период его активного развития.

МегаФон начинает продажу товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway.
МегаФон начинает продажу товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков сегодня демонстрируют уверенный рост. Объем их продаж в интернет-магазине и объединенной розничной сети МегаФона и Yota в третьем квартале текущего года вырос на 12% в штуках по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наилучшая динамика отмечается в категориях док-станций (+590%), проводных гарнитур (+421%), наушников (+145%), внешних источников питания (+70%). Наибольший прирост продаж в денежном выражении показывают сетевые зарядные устройства (+75%), наушники (+102%) и внешние аккумуляторы (+93%).

Под маркой Stellarway (Стелларвей) МегаФон будет выпускать более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры. В том числе будут представлены беспроводные зарядки для Apple Watch (Эппл Вотч) и чехлы MagSafe (МэгСейф).

Защитные стекла, устройства для быстрой зарядки и чехлы от Stellarway уже доступны в интернет-магазине МегаФона. До конца января следующего года все категории анонсированных товаров будут представлены как в салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yotа (Йота), так и в интернет-магазине. Разработкой и поставками аксессуаров Stellarway занимается дочерняя компания оператора Revo Charge (Рево Чардж).

МегаФон рассчитывает, что до конца 2024 года товары Stellarway займут до 50% продаж всех аксессуаров в объединенной розничной сети. Запуск собственной торговой марки позволит увеличить объем продаж аксессуаров примерно на 25% в течение следующего года.

Активно развивающийся рынок товаров для мобильной электроники сейчас наводнен товарами категории No Name и покупателю бывает сложно ориентироваться. Наличие собственной торговой марки Stellarway позволит нам контролировать производство и всю цепочку поставок. Это даст возможность гарантировать качество наших изделий. Сейчас выводим на рынок более 100 товарных позиций, а в дальнейшем мы планируем расширить ассортимент, — комментирует директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

  • Реклама
  • ООО «Вайтэлидженс»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость