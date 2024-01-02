Маткапитал, декретные выплаты и пособия по уходу за ребенком: какими они будут в 2024 году

Отделение Социального фонда по Алтайскому краю опубликовало новые размеры пособий, который могут получить те, кто планируют стать матерью. Рассказываем, насколько подрастет в 2024 году материнский капитал и какими будут другие выплаты.

Пособие по беременности и родам

С 1 января увеличится минимальный и максимальный размер пособия:

За 140 дней: минимальное - 88 565,40 рублей, максимальное — 565 562,20 рублей.

За 156 дней: минимальное - 98 687,16 рублей, максимальное — 630 197,88 рублей.

За 194 дня: минимальное - 122 726,34 рублей, максимальное — 783 707,62 рублей.

Пособие по уходу за ребенком

С 1 февраля также увеличится минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам. А уже с начала года появится возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до наступления 1,5 лет ребенка.

Материнский капитал

В феврале его планируют увеличить на 7,5%, что составит:

на первого ребенка — 630 967,72 рублей

на второго — 833 800,37 рублей.

Увеличится и ваш остаток средств после частичного использования.

Ранее altapress.ru рассказал о минимальном и максимальном пособии по безработице в 2024 году. А также о том, что пенсии неработающим пенсионерам с 1 января проиндексировали на 7,5%.

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