Масло ГХИ как универсальный полезный продукт в преддверии осенних холодов

Про обычное сливочное и топлёное масло слышали все, но много ли потребителей знает о необычном топлёном масле ГХИ, и о его несомненной пользе? Причем, полезно это масло будет как мужчинам, так и женщинам, как спортсменам, так и тем, кто спортом не увлекается. И особенно в холодные времена, благодаря своему составу, богатому полезными витаминами и минералами. Так что же это за масло такое и где его купить?

Масло ГХИ «Зимаречье», которое можно приобрести в «АШАНЕ» и на ОЗОН, продукт универсальный, богатый важными для любого организма витаминами, а о его пользе свидетельствует тот факт, что топлёное масло ГХИ (Ghee) «Зимаречье» стало лауреатом конкурса «Лучший алтайский товар 2023 года»!

Рустам Андраханов. Фото предоставлено компанией Рикон.

Наш продукт по достоинству оценили многие спортсмены, нутрициологи и тренеры, в числе которых Рустам Андраханов, член ассоциации профессионалов фитнеса, персональный тренер со стажем свыше 14 лет, ведущий своих клиентов в фитнес-зале «К2Sport». Вот, что он говорит о топлёном Масле ГХИ «Зимаречье»:

«Масло ГХИ «Зимаречье» является одним из лучших источников насыщенных жиров для нашего организма, которые в свою очередь являются топливом для наших половых гормонов, укрепляют сосуды и позволяют мембранам клеток быть более мобильными. Также, масло ГХИ «Зимаречье» обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, содержит важные витамины А, Е и Д, Омега-3 и Омега-6, что делает его отличным выбором при сезонном авитаминозе. А из-за отсутствия лактозы и казеина продукт подойдет большему кругу потребителей, что тоже несомненный плюс».

Попробовать масло ГХИ «Зимаречье» можно будет на ежегодном фестивале «Алтайские бренды 2023», который состоится 26 августа в Изумрудном парке. Помимо этого, на фестивале у стенда «Зимаречье» можно будет поучаствовать в различных промо, и выиграть вкусный приз, а также приобрести продукцию компании, и в их числе масло ГХИ – лауреат премии «Лучшего Алтайского товара 2023»!