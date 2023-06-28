29 июня
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Потребитель

Магазины смогут бесплатно раздавать продукты

Российским магазинам могут предоставить возможность раздавать продукты, пишут "Известия".

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Но это касается лишь с истекающим сроком срок годности. В проекте закона предлагается отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности. Однако это коснется тех ритейлеров, которые отдадут продукты бесплатно потребителям.

Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ подготовлен фракцией Госдумы, указывает Газета.Ru.

Инициативы уже одобрили ритейлеры, другие профильные комитеты ГД.

Ранее сообщалось, что в Госдуме возникла инициатива обязать магазины отдавать бедным гражданам просроченные продукты, ссылаясь на то, что такая практика распространена в некоторых европейских странах.

С инициативой обязать магазины отдавать просроченные продукты бедным, как это делается в европейских странах, выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Он исходил из того, что в России 19 млн человек живут за чертой бедности, и львиная доля их расходов — на еду.

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