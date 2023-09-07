8 сентября
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«Любовь и суши» — новинки, которые захочется полюбить

Новый бренд «Любовь и суши», занимающийся доставкой роллов премиум качества, на рынке всего полгода, но уже успел основательно закрепиться в нашем городе: приготовлено и доставлено более 30 000 роллов, которые попробовали не менее 15 000 барнаульцев.

Бренд «Любовь и суши», созданный командой Dimmy Yammy, работает уже полгода.
Бренд «Любовь и суши», созданный командой Dimmy Yammy, работает уже полгода.
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.

Недавно прошла акция «Миллион бонусов от «Любовь и суши», в рамках которой участники акции получили миллион бонусных рублей, которые можно потратить на заказ продукции бренда. Кстати, о продукции: меню довольно разнообразное, но при этом специализируется исключительно на японской кухне — более 60 различных роллов, в том числе оригинальные сладкие роллы из свежих фруктов и ягод. С июня в ассортименте появились онигири — это такая японская закуска, популярная во всем мире.

Ассортимент «Любовь и суши» удивит каждого.
Ассортимент «Любовь и суши» удивит каждого.
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
Ассортимент «Любовь и суши» удивит каждого.
Ассортимент «Любовь и суши» удивит каждого.
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
Ассортимент «Любовь и суши» удивит каждого.
Ассортимент «Любовь и суши» удивит каждого.
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.

Начался осенний сезон, и доставка еды «Любовь и суши» не остается в стороне и вводит новинки — два сета по акционным ценам и роллы, сочетание вкуса которых удивит даже искушенных ценителей.

Новые сеты от бренда «Любовь и суши» продаются со скидками до 17%.
Новые сеты от бренда «Любовь и суши» продаются со скидками до 17%.
Источник: ИП Линьков Д. В.


А для читателей нашего сайта бренд «Любовь и суши» подготовил специальное предложение — запеченный ролл «Самурай» в подарок при заказе от 1495 рублей. Достаточно выбрать продукцию на эту сумму на сайте lubovsushi.ru и ввести промокод PRESS — подарочный ролл автоматически добавится к заказу.

Запеченный ролл «Самурай» в подарок при заказе от 1495 рублей, промокод PRESS.
Запеченный ролл «Самурай» в подарок при заказе от 1495 рублей, промокод PRESS.
Источник: ИП Линьков Д. В.


Акция действует до 30 сентября 2023 года и не суммируется с другими акциями компании.

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  • ИП Линьков Д. В.

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