«Любовь и суши» — новинки, которые захочется полюбить

Новый бренд «Любовь и суши», занимающийся доставкой роллов премиум качества, на рынке всего полгода, но уже успел основательно закрепиться в нашем городе: приготовлено и доставлено более 30 000 роллов, которые попробовали не менее 15 000 барнаульцев.

Недавно прошла акция «Миллион бонусов от «Любовь и суши», в рамках которой участники акции получили миллион бонусных рублей, которые можно потратить на заказ продукции бренда. Кстати, о продукции: меню довольно разнообразное, но при этом специализируется исключительно на японской кухне — более 60 различных роллов, в том числе оригинальные сладкие роллы из свежих фруктов и ягод. С июня в ассортименте появились онигири — это такая японская закуска, популярная во всем мире.

Ассортимент «Любовь и суши» удивит каждого. Фото предоставлено ИП Линьков Д. В. Ассортимент «Любовь и суши» удивит каждого. Фото предоставлено ИП Линьков Д. В. Ассортимент «Любовь и суши» удивит каждого. Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.

Начался осенний сезон, и доставка еды «Любовь и суши» не остается в стороне и вводит новинки — два сета по акционным ценам и роллы, сочетание вкуса которых удивит даже искушенных ценителей.





Новые сеты от бренда «Любовь и суши» продаются со скидками до 17%. Источник: ИП Линьков Д. В.

Запеченный ролл «Самурай» в подарок при заказе от 1495 рублей, промокод PRESS. Источник: ИП Линьков Д. В.