«Любовь и суши» — новинки, которые захочется полюбить

Недавно прошла акция «Миллион бонусов от «Любовь и суши», в рамках которой участники акции получили миллион бонусных рублей, которые можно потратить на заказ продукции бренда. Кстати, о продукции: меню довольно разнообразное, но при этом специализируется исключительно на японской кухне — более 60 различных роллов, в том числе оригинальные сладкие роллы из свежих фруктов и ягод. С июня в ассортименте появились онигири — это такая японская закуска, популярная во всем мире.
Начался осенний сезон, и доставка еды «Любовь и суши» не остается в стороне и вводит новинки — два сета по акционным ценам и роллы, сочетание вкуса которых удивит даже искушенных ценителей.
А для читателей нашего сайта бренд «Любовь и суши» подготовил специальное предложение — запеченный ролл «Самурай» в подарок при заказе от 1495 рублей. Достаточно выбрать продукцию на эту сумму на сайте lubovsushi.ru и ввести промокод PRESS — подарочный ролл автоматически добавится к заказу.
Акция действует до 30 сентября 2023 года и не суммируется с другими акциями компании.