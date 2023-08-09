10 лучших беспроводных пылесосов Xiaomi в 2023 году

В данной статье мы составили рейтинг 10 лучших беспроводных пылесосов Xiaomi, которые можно купить в России в 2023 году. Еще больше обзоров беспроводных моделей доступно на сайте rateking.ru (рейтекинру).

Рейтинг из 10 моделей оптимальных по цене и качеству

Краткое содержание

Xiaomi Trouver LDS Finder

Xiaomi Trouver LDS Finder. Фото предоставлено ООО "Марвел КТ".

Робот-пылесос Xiaomi Trouver LDS Finder (КсиаомиТрауверЭлДИЭс Файндер) — это умное устройство, предназначенное для эффективной и удобной уборки вашего дома. Он оснащен множеством функций и возможностей, которые обеспечивают высокое качество уборки. Модель доступна в белом цвете, который придает ему стильный и современный внешний вид. Он предлагает два типа уборки: влажную и сухую, что позволяет эффективно удалять как пыль, так и грязь.

Основные характеристики:

Тип уборки: Влажная, сухая

Тип контейнера: Для пыли/воды

Объем контейнера для пыли: 0.57 л

Объем контейнера для воды: 0.27 л

В комплекте: Боковая щетка, турбощетка

Управление со смартфона: Да

Дополнительные функции: Ограничение времени уборки, построение карты помещения, расчет времени уборки, сигнал при застревании, сигнал при разрядке аккумулятора

Режимы работы: Быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка

Особенности конструкции: Индикатор заполнения пылесборника, лидар, мягкий бампер

Габариты: 30х17 см

Робот оснащен контейнером для пыли и воды, позволяющим собирать как сухие отходы, так и совершать влажную уборку. Емкость контейнера для пыли составляет 0.57 литра, а контейнера для воды — 0.27 литра, что обеспечивает достаточный объем для уборки средних помещений.

В комплекте поставляются боковая щетка и турбощетка. Боковая щетка помогает легко удалять пыль и грязь вдоль стен и углов, а турбощетка обеспечивает более эффективную очистку ковров и ковровых покрытий. Управление прибором осуществляется с помощью смартфона. Вы можете управлять им, задавать график уборки, а также контролировать его работу удаленно.

Модель обладает рядом дополнительных функций, которые обеспечивают удобство и эффективность уборки. К ним относятся ограничение времени уборки, построение карты помещения, расчет времени уборки, сигнал при застревании и сигнал при разрядке аккумулятора.

Режимы работы робота включают быструю уборку, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали и местную уборку. Эти режимы позволяют адаптировать уборку под различные поверхности и потребности.

Особенности конструкции включают индикатор заполнения пылесборника, который поможет вам знать, когда необходимо очистить контейнер, а также лидар и мягкий бампер, которые обеспечивают безопасность и защиту мебели и предметов в вашем доме. Габариты робота составляют 30х17 см, что делает его компактным и удобным для использования в различных помещениях.

Xiaomi Trouver LDS Finder — это надежный и умный робот-пылесос, который обеспечивает эффективную уборку и удобство использования. Он станет незаменимым помощником в поддержании чистоты в вашем доме. Благодаря своей умной системе навигации и возможности построения карты помещения, робот-пылесос может самостоятельно оптимизировать свой путь и производить уборку с высокой точностью.

Xiaomi Robot Vacuum X10

Xiaomi Robot Vacuum X10. Фото предоставлено ООО "Марвел КТ".

Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X10 (Ксиаоми РоботВакуумИКС10) — ваш идеальный помощник в бытовой уборке. Воплотив в себе передовые технологии и инновационный дизайн, он обеспечивает эффективную и безупречную чистоту в вашем доме. С его элегантным белым цветом, пылесос не только выполняет функцию пылесоса, но и способен справиться с влажной уборкой, делая его универсальным инструментом для ухода за домом.

Основные характеристики:

Тип уборки: влажная, сухая

Тип контейнера: для пыли

Объем контейнера для пыли: 0,4 л

Объем контейнера для воды: 0,2 л

Работа от аккумулятора: до 180 мин

Управление со смартфона: да

Дополнительные функции: построение карты помещения

Режимы работы: быстрая уборка, местная уборка, уборка по заданному маршруту

Тип датчиков: инфракрасные/оптические

Особенности конструкции: датчик перепада высоты

Размеры (ШхГхВ): 35,30x35x9,88 см

Эта модель оснащена контейнером для пыли вместимостью 0,4 литра, что позволяет ему собирать большое количество мусора без необходимости постоянной очистки. Кроме того, имеется отдельный контейнер для воды объемом 0,2 литра, что обеспечивает оптимальное увлажнение поверхностей в вашем доме. Благодаря своему мощному аккумулятору, устройство может работать до 180 минут без подзарядки, позволяя ему полностью пройти по всем комнатам вашего жилища и осуществить идеальную уборку.

Благодаря возможности управления с помощью смартфона, вы можете контролировать и настраивать работу робота из любой точки вашего дома. Это дает вам удобство и гибкость в управлении процессом уборки.

Гаджет оснащен функцией построения карты помещения, что позволяет ему оптимизировать свой маршрут и покрыть каждый уголок вашего дома. Благодаря различным режимам работы, таким как быстрая уборка, местная уборка и уборка по заданному маршруту, вы можете выбрать подходящий режим в зависимости от ваших потребностей.

Технологически продвинутые инфракрасные и оптические датчики обеспечивают надежное и точное обнаружение препятствий и предотвращают столкновения с мебелью и стенами. Кроме того, робот-пылесос оснащен датчиком перепада высоты, который позволяет ему легко пересекать пороги и препятствия без повреждений.

С габаритами 35,30 x 35 x 9,88 см, Xiaomi Robot Vacuum X10 компактен и легок, что делает его удобным для хранения и использования в любом помещении. Таким образом, этот робот-пылесос является идеальным решением для автоматической и эффективной уборки вашего дома, сэкономив вам время и усилия.

Xiaomi Vacuum Cleaner G11

Xiaomi Vacuum Cleaner G11. Фото предоставлено ООО "Марвел КТ".

Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G11 (КсиаомиВакуумКлинер Джи11) — мощный и эффективный помощник в борьбе с пылью и грязью. Он предлагает широкий набор функций и инновационных возможностей, чтобы сделать уборку вашего дома быстрой и удобной. Одной из главных особенностей является его тип уборки. Он предназначен для сухой уборки, что позволяет эффективно удалять пыль и грязь с различных поверхностей.

Основные характеристики:

Тип уборки: сухая.

Мощность всасывания: 185 Вт.

Потребляемая мощность: 500 Вт.

Объем пылесборника: 0.3 литра.

Отсоединяемый ручной пылесос: Да.

Особенности конструкции: управление мощностью на рукоятке.

В комплекте: турбощетка, щелевая насадка, электрощетка.

Мощность всасывания пылесоса составляет 185 Вт, что обеспечивает отличную эффективность уборки. При этом потребляемая мощность составляет 500 Вт, что позволяет сэкономить энергию и обеспечить длительное время работы устройства. Объем пылесборника составляет 0.3 литра, что позволяет собирать большое количество пыли и грязи без необходимости частой очистки контейнера.

Помимо основного устройства, в комплекте с пылесосом поставляются дополнительные насадки. Он оснащен отсоединяемым ручным пылесосом, который позволяет легко и быстро очищать мебель, труднодоступные места и автомобильный салон.

Особенностью конструкции пылесоса Xiaomi Vacuum Cleaner G11 является возможность управления мощностью всасывания прямо на рукоятке. Это удобно и позволяет быстро настроить подходящую мощность для каждой поверхности без необходимости останавливаться и настраивать пылесос.

Благодаря турбощетке, поставляемой в комплекте, устройство эффективно удаляет волосы и загрязнения с ковровых покрытий. Эта насадка обеспечивает глубокое проникновение в волокна ковра, освобождая их от пыли и мелких частиц. Для уборки узких промежутков и труднодоступных мест предусмотрена щелевая насадка. Она позволяет легко и точно очищать узкие щели между мебелью, плинтусами и другими труднодоступными поверхностями. Дополнительно в комплекте поставляется электрощетка. Эта насадка предназначена для более глубокой и тщательной уборки различных поверхностей, таких как ковры, ковровые дорожки, а также твердые полы.

Аппарат обладает эргономичным дизайном, который обеспечивает комфортное использование в течение всей уборки. Его легкая и компактная конструкция делает пылесос портативным и удобным в хранении. Также стоит отметить, что модель оснащена надежной системой фильтрации, которая задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены. Это особенно полезно для людей, страдающих от аллергии или проблем с дыхательной системой.

В целом, пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G11 представляет собой высококачественное и многофункциональное устройство, способное справиться с различными задачами уборки. Благодаря своим характеристикам и особенностям конструкции, он поможет вам поддерживать чистоту и порядок в вашем доме с минимальными усилиями.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite. Фото предоставлено ООО "Марвел КТ".

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite (КсиаомиМиРоботВакуум-МОП2Лайт) представляет собой устройство, способное выполнять влажную и сухую уборку. Он оснащен контейнером для пыли/воды, вместимость которого составляет 0,45 литра для пыли и 0,27 литра для воды. В комплекте с роботом поставляются боковая щетка и турбощетка. Он работает от аккумулятора и может функционировать до 120 минут без подзарядки. Управление им осуществляется через смартфон, что обеспечивает удобство и контроль над процессом уборки. Режимы работы включают движение вдоль стен, движение зигзагом и движение по спирали, позволяя обеспечить эффективную очистку помещения.

Основные характеристики:

Тип уборки: влажная, сухая

Тип контейнера: для пыли/воды

Объем контейнера для пыли: 0.45 л

Объем контейнера для воды: 0.27 л

Работа от аккумулятора: до 120 мин

Управление со смартфона: да

Режимы работы: движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали

Тип датчиков: инфракрасные

Особенности конструкции: гироскоп, датчик перепада высоты, мягкий бампер

Размеры (ШхГхВ): 35.30 x 35.30 x 8.13 см

Для определения препятствий и планирования маршрута робот-пылесос оснащен инфракрасными датчиками. Особенности конструкции включают гироскоп, датчик перепада высоты и мягкий бампер, которые помогают роботу избегать столкновений и падений.

Благодаря своим компактным размерам, робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite может легко проникать в углы и под мебель, обеспечивая всестороннюю уборку. Его функция влажной уборки позволяет удалять пыль и освежать поверхности, при этом не требуется дополнительная влажная уборка после работы робота.

С помощью приложения на смартфоне вы можете установить график работы робота, выбрать нужный режим уборки, а также контролировать и управлять им удаленно. Благодаря этой функции вы можете начать уборку даже издали, что делает его удобным и простым в использовании.

Модель обладает высокой эффективностью уборки благодаря своим различным режимам движения. Аппарат может очищать помещение, двигаясь вдоль стен, делать зигзаги для равномерного покрытия или применять режим движения по спирали для очистки конкретных областей. Это позволяет роботу эффективно справляться с различными типами поверхностей, включая ковры, линолеум, плитку и деревянные полы.

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite представляет собой надежное и удобное устройство для автоматической уборки дома или офиса. Его компактный размер, мощные функции и возможность управления через смартфон делают его идеальным помощником в поддержании чистоты и комфорта в вашем жилом или рабочем пространстве.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P. Фото предоставлено ООО "Марвел КТ".

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P (КсиаомиМиРоботВакуум-Моп Пи) — инновационное устройство, предназначенное для эффективной и удобной уборки вашего дома. Этот робот-пылесос оснащен различными функциями, которые помогут вам поддерживать чистоту в помещении без лишних усилий. Один из главных преимуществ устройства заключается в его способности выполнять как сухую, так и влажную уборку. Он оснащен контейнером для пыли/воды, позволяющим собирать как сухой мусор, так и небольшие жидкие загрязнения. Объем контейнера для пыли составляет 0.55 литра, а для воды — 0.2 литра.

Основные характеристики:

Тип уборки: влажная, сухая

Тип контейнера: для пыли/воды

Объем контейнера для пыли: 0.55 л

Объем контейнера для воды: 0.2 л

Работа от аккумулятора: до 110 мин

Управление со смартфона: да

Дополнительные функции: построение карты помещения, программирование по дням недели, таймер

Режимы работы: Y-образная траектория

Тип датчиков: инфракрасные/оптические

Особенности конструкции: встроенные часы, лидар, мягкий бампер

Габариты (ШхГхВ): 35x35x9.45 см

В комплекте поставляются дополнительные аксессуары, включая боковую щетку, зарядное устройство, турбощетку, универсальную насадку для влажной уборки и щеточку для очистки. Это позволяет вам легко управлять роботом и подстраивать его под ваши потребности.

Модель работает от аккумулятора и способен функционировать до 110 минут непрерывной работы, после чего он автоматически возвращается на зарядную базу для перезарядки. Его также можно управлять со смартфона, используя специальное приложение, что добавляет удобства и гибкости в использовании.

Дополнительные функции включают построение карты помещения, программирование по дням недели и использование таймера. Это позволяет настроить уборку в соответствии с вашим расписанием и предпочтениями.

Режим работы пылесоса основан на Y-образной траектории, что позволяет ему эффективно и равномерно очищать всю площадь помещения. Он перемещается вперед и назад, а также осуществляет боковые движения, чтобы достичь наилучшего результата уборки.

Тип датчиков включает инфракрасные и оптические датчики. Эти датчики помогают роботу обнаруживать препятствия на своем пути, избегать столкновений с мебелью и стенами, а также предотвращать падения с лестниц и других опасных мест.

Особенности конструкции включают в себя встроенные часы, которые позволяют установить определенное время для начала уборки. Это позволяет вам запланировать уборку на удобное для вас время, даже если вы не находитесь дома.

Модель оснащена технологией лидар (лазерное радарное зондирование), которая позволяет ему создавать карту помещения с высокой точностью. Благодаря этой функции робот может эффективно навигировать по комнатам и избегать пропуска участков при уборке.

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P является надежным и эффективным устройством для поддержания чистоты в вашем доме. Он обладает множеством функций, включая сухую и влажную уборку, возможность управления со смартфона, построение карты помещения и многое другое. С помощью этого робота-пылесоса вы сможете сэкономить время и усилия при уборке, наслаждаясь чистотой и комфортом в своем доме.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G10

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G10. Фото предоставлено ООО "Марвел КТ".

Пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 (КсиаомиМиХэндхельдВакуумКлинер Джи10) — это портативный пылесос, который обладает высокой мощностью всасывания в 150 Вт и потребляет 450 Вт энергии. Он предлагает возможность как сухой, так и влажной уборки, обеспечивая многофункциональность в уборочных работах. Аппарат оснащен аккумулятором, который обеспечивает до 65 минут беспрерывной работы. Это позволяет осуществлять уборку без необходимости постоянной зарядки или подключения к розетке. Объем пылесборника составляет 0,6 литра, что обеспечивает достаточное пространство для сбора пыли и мусора.

Основные характеристики:

Тип уборки: влажная, сухая

Мощность всасывания: 150 Вт

Потребляемая мощность: 450 Вт

Работа от аккумулятора: до 65 мин

Объем пылесборника: 0.6 л

Отсоединяемый ручной пылесос: да

Дополнительные функции: возможность использования в автомобиле

Особенности конструкции: вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника, управление мощностью на рукоятке, горизонтальная парковка, регулировка мощности, светодиодный дисплей

В комплекте: щелевая насадка, электрощетка

Особенностью этого пылесоса является возможность отсоединения ручной части, что позволяет использовать его в труднодоступных местах или для уборки автомобиля. Это делает его универсальным инструментом для различных задач.

Модель также обладает рядом дополнительных функций и особенностей. Конструкция включает вертикальную и горизонтальную парковку, что облегчает хранение и зарядку пылесоса. Индикатор заполнения пылесборника помогает определить, когда его следует очистить. Управление мощностью на рукоятке позволяет регулировать всасывающую силу непосредственно во время уборки. Светодиодный дисплей обеспечивает удобное отображение информации о состоянии пылесоса.

В комплекте поставляются щелевая насадка и электрощетка, что позволяет эффективно очищать различные поверхности и типы мусора. Пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 — это компактное и мощное устройство, идеально подходящее для быстрой и эффективной уборки дома или автомобиля.

Xiaomi Mijia Sweeping Vacuum Cleaner 3C

Xiaomi Mijia Sweeping Vacuum Cleaner 3C. Фото предоставлено ООО "Марвел КТ".

Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Vacuum Cleaner 3C (КсиаомиМиджиаСвипинВакуумКлинер3Си) представляет собой инновационное устройство для эффективной и удобной уборки вашего дома. Этот компактный и современный робот-пылесос из линейки Mijia обладает рядом уникальных особенностей. Он способен выполнять как влажную, так и сухую уборку, что делает его универсальным инструментом для поддержания чистоты в вашем доме. Робот оснащен контейнерами для пыли и воды с ёмкостью 0.56 л и 0.2 л соответственно, что позволяет ему выполнять продолжительные сеансы уборки без необходимости частой замены контейнеров.

Основные характеристики:

Линейка: Mijia

Тип уборки: влажная, сухая

Тип контейнера: для пыли/воды

Объем контейнера для пыли: 0.56 л

Объем контейнера для воды: 0.2 л

В комплекте: боковая щетка, турбощетка

Работа от аккумулятора: до 90 минут

Управление со смартфона: да

Дополнительные функции: программирование по дням недели

Режимы работы: Y-образная траектория, быстрая уборка, движение вдоль стен, движение по спирали, местная уборка

Тип датчиков: лазерный дальномер

Особенности конструкции: LiDAR

Габариты (ШхГхВ): 35x35x9.50 см

В комплекте с роботом поставляется боковая щетка и турбощетка, которые обеспечивают более эффективную уборку по углам и на различных поверхностях. С помощью встроенного аккумулятора модель может работать до 90 минут непрерывно, позволяя вам убираться даже в больших помещениях без необходимости постоянного контроля. Кроме того, вы можете управлять роботом с помощью смартфона, что дает вам удобство и контроль в вашей руке.

Дополнительные функции включают программирование по дням недели, что позволяет вам настроить удобное расписание уборки в соответствии с вашими потребностями. У устройства имеется несколько режимов работы, включая Y-образную траекторию, быструю уборку, движение вдоль стен, движение по спирали и местную уборку. Это позволяет адаптировать уборку под разные типы помещений и поверхностей.

Пылесос оснащен лазерным дальномером и функцией LiDAR, что обеспечивает ему точную навигацию и препятствует столкновениям с мебелью и другими препятствиями. С габаритами 35x35x9.50 см, аппарат компактен и легок в использовании. Он может легко проникать под мебель и очищать труднодоступные места, обеспечивая полную уборку вашего дома.

Все эти особенности делают робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Vacuum Cleaner 3C идеальным помощником в быстром и эффективном поддержании чистоты в вашем доме. С его помощью вы сможете сэкономить время и усилия, получая безупречно чистые полы и поверхности без необходимости вручную пылесосить и мыть.

Xiaomi G9

Xiaomi G9. Фото предоставлено ООО "Марвел КТ".

Пылесос Xiaomi G9 (Ксиаоми Джи9) — это мощный и удобный прибор для сухой уборки. С его всасывающей мощностью в 120 Вт и потребляемой мощностью в 400 Вт, он обеспечивает эффективное удаление пыли и грязи. Благодаря встроенному аккумулятору, модель может работать до 60 минут без подзарядки, что позволяет осуществить уборку в больших помещениях без необходимости постоянного перезарядки. Емкость пылесборника составляет 0.6 литра, что позволяет собрать достаточное количество мусора перед его очисткой.

Основные характеристики:

Тип уборки: сухая

Мощность всасывания: 120 Вт

Потребляемая мощность: 400 Вт

Работа от аккумулятора: до 60 минут

Объем пылесборника: 0.6 литра

Отсоединяемый ручной пылесос: да

Дополнительные функции: возможность использования в автомобиле

Особенности конструкции: вертикальная парковка, место для хранения насадок, регулятор мощности на корпусе, управление мощностью на рукоятке, регулировка мощности

В комплекте: турбощетка, щелевая насадка

Xiaomi G9 также имеет отсоединяемый ручной пылесос, что делает его еще более универсальным и удобным в использовании. Вы сможете легко достигнуть труднодоступных мест или очистить автомобиль, благодаря дополнительной функции использования в автомобиле.

Особенности конструкции включают вертикальную парковку, что позволяет экономить место при хранении, а также удобное место для хранения насадок. Регулятор мощности на корпусе и управление мощностью на рукоятке обеспечивают простоту и удобство в настройке всасывающей мощности во время работы.

Дополнительные функции включают регулировку мощности, что позволяет вам выбрать оптимальный уровень всасывания в зависимости от типа поверхности или степени загрязнения. Это особенно полезно при уборке различных поверхностей, таких как ковры, паркетные полы или плитка.

В комплекте поставляются турбощетка и щелевая насадка, что позволяет эффективно очищать различные поверхности и достигать узких пространств. Xiaomi G9 — это надежный и функциональный пылесос, который поможет вам легко и быстро поддерживать чистоту в вашем доме или автомобиле.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2C

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2C. Фото предоставлено ООО "Марвел КТ".

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2C (КсиаомиМиРоботВакуум-МОП2Си) является универсальным устройством, предназначенным для сухой и влажной уборки. Он оснащен контейнером, в котором можно собирать как пыль, так и воду. Объем контейнера для пыли составляет 0,6 литра, а для воды — 0,2 литра. В комплекте поставляется боковая щетка и зарядное устройство. Благодаря встроенному аккумулятору, робот может работать до 110 минут без подзарядки.

Основные характеристики:

Тип уборки: влажная, сухая

Тип контейнера: для пыли/воды

Объем контейнера для пыли: 0.6 л

Объем контейнера для воды: 0.2 л

Работа от аккумулятора: до 110 минут

Управление со смартфона: да

Дополнительные функции: построение карты помещения

Режимы работы: движение вдоль стен, движение зигзагом

Тип датчиков: инфракрасные

Особенности конструкции: мягкий бампер

Габариты (ШхГхВ): 35.30x35.30x8.20 см

Управление роботом осуществляется с помощью смартфона. Вы можете управлять им и настраивать режимы работы через специальное мобильное приложение. Особенностью этой модели является возможность построения карты помещения. Робот сканирует и запоминает пространство, позволяя оптимизировать маршрут уборки и выполнять ее более эффективно.

В режиме работы робот может двигаться вдоль стен или выбирать зигзагообразный маршрут для более тщательной уборки. Для навигации и избегания препятствий в помещении используются инфракрасные датчики. Конструкция имеет мягкий бампер, который помогает защитить мебель и другие предметы от повреждений во время уборки.

Габариты модели составляют 35,30 x 35,30 x 8,20 см, что позволяет ему свободно перемещаться под мебелью и достигать труднодоступных мест. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2C — это надежный и умный робот-пылесос, который обеспечит качественную и эффективную уборку в вашем доме.

Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 2 MJST1S

Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 2 MJST1S. Фото предоставлено ООО "Марвел КТ".

Робот-пылесос Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 2 MJST1S (КсиаомиМиджиаРоботВакуум-Моп2 МиДжейЭсТи1Эс) — это инновационное устройство, предназначенное для сухой и влажной уборки. Он обладает функцией одновременной уборки и мытья, что позволяет очистить и подмести полы, а затем протереть их влажной тряпкой. Модель оснащена двумя контейнерами: один для сбора пыли вместимостью 0,45 литра и другой для воды объемом 0,19 литра. Это позволяет роботу эффективно убирать и поддерживать чистоту в течение длительного времени без необходимости частой замены контейнеров.

Основные характеристики:

Тип уборки: влажная, сухая

Тип контейнера: для пыли/воды

Объем контейнера для пыли: 0,45 л

Объем контейнера для воды: 0,19 л

В комплекте: боковая щетка, турбощетка

Работа от аккумулятора: до 107 мин

Управление со смартфона: да

Дополнительные функции: построение карты помещения

Режимы работы: движение вдоль стен, движение зигзагом, местная уборка

Тип датчиков: оптические

Особенности конструкции: лидар

Размеры (ШхГхВ): 35x35x9,50 см

В комплекте поставляются боковая щетка и турбощетка, которые позволяют эффективно очищать углы и труднодоступные места. Устройство работает от аккумулятора и может продолжительное время выполнять уборку до 107 минут, перед тем как автоматически возвращаться на зарядную станцию.

Благодаря возможности управления со смартфона, вы можете контролировать робота-пылесоса и устанавливать графики уборки прямо с вашего телефона. Устройство обладает дополнительными функциями, такими как построение карты помещения, что позволяет ему умно навигироваться по вашему дому и оптимизировать уборку. Он также предлагает различные режимы работы, включая движение вдоль стен, движение зигзагом и местную уборку, чтобы соответствовать вашим потребностям.

Модель оснащена оптическими датчиками, которые позволяют ему обнаруживать препятствия и избегать столкновений, сохраняя при этом безопасность мебели и других предметов в вашем доме. С компактными размерами 35x35x9,50 см робот-пылесос Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 2 MJST1S легко проникает под мебель и может эффективно убирать в углах и труднодоступных местах.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Как устроена система фильтрации в ручных беспроводных пылесосах и как эффективно она очищает воздух?

Ответ: Система фильтрации в ручных беспроводных пылесосах обычно включает HEPA-фильтр (высокоэффективный фильтр частиц), предварительные фильтры и герметичные соединения. HEPA-фильтр улавливает более 99,97% частиц размером 0,3 микрона и больше, включая пыль, аллергены и бактерии. Предварительные фильтры задерживают крупные частицы, предотвращая засорение HEPA-фильтра. Система фильтрации эффективно удерживает загрязнения, не допуская их обратно в воздух, и результатом является улучшение качества воздуха в помещении. Регулярная очистка или замена фильтров рекомендуется для поддержания высокой эффективности системы фильтрации.

Вопрос 2: Какие типы поверхностей можно очистить с помощью ручного беспроводного пылесоса?

Ответ: Ручные беспроводные пылесосы предлагают удобную и мобильную возможность для очистки различных типов поверхностей. Они могут эффективно очищать ковровые покрытия, ковры, ламинат, паркет, плитку, камень и даже твердые поверхности, такие как дерево или пластик. Благодаря разнообразным насадкам и насадочным щеткам, ручные беспроводные пылесосы позволяют достичь хороших результатов на полу, ковровых покрытиях, мебели, автомобильных сиденьях, клавиатурах и других поверхностях в доме или в автомобиле. Без проводов и портативности ручных беспроводных пылесосов можно легко маневрировать по различным областям и проникать в труднодоступные места, обеспечивая всестороннюю и удобную очистку.

Вопрос 3: Можно ли оставить робот-пылесос без присмотра, пока я отсутствую?

Да, вы можете оставить робот-пылесос без присмотра во время вашего отсутствия. Робот-пылесос обычно оснащен сенсорами и алгоритмами, которые позволяют ему обходить препятствия и избегать падений по лестнице. Однако, перед первым использованием рекомендуется ознакомиться с инструкцией и проверить помещение на наличие потенциальных опасностей, таких как шнуры, игрушки или небезопасные предметы на полу. Также рекомендуется регулярно очищать контейнер для пыли и поддерживать робот-пылесос в хорошем состоянии, чтобы он эффективно выполнял свои функции.