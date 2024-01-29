Лучшие смотровые площадки Москвы

Смотровая площадка — одно из лучших мест, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. В таких местах можно сделать невероятные фото и получить незабываемые впечатления, поэтому здесь можно встретить не только гостей столицы, но и местных жителей, следующих девизу « посмотри Москву с необычного ракурса». Выбор смотровых площадок большой, мы расскажем о 5 самых интересных и доступных абсолютно бесплатно.

Смотровая площадка РАН

Высота 60 м. Расположение: Ленинский пр-т., 32А строение 1. Виды: набережная Москвы-реки, башни Кремля, Храм Христа Спасителя, Академия Наук и т.д. Вход: бесплатный. Площадка доступна круглосуточно.

Это место менее популярно, чем Воробьевы горы, поэтому туристов здесь намного меньше, хотя по красоте панорамы обзор с РАН ничем не уступает. Если вы не любите большого числа людей вокруг, добро пожаловать!

Воробьевы горы

Высота: 80 м. Расположение: м. «Воробьевы горы». Одна из самых знаменитых и удобных площадок столицы. Вход свободный. Виды: хороший обзор на комплекс «Москва-Сити», набережные Москва-реки, Останкинскую телебашню, спорткомплекс «Лужники» и т.д.

Здесь можно любоваться прекрасными видами и гулять в любое время суток. Для удобства зрителям предоставляются бинокли.

Парк «Зарядье»

Здесь расположен знаменитый «Парящий мост». Уникальное сооружение, словно «зависшее» над «Москвой-рекой» на высоте 15 метров, открывает удивительные виды на Кремль, Китай-город, Храм Христа Спасителя, парк Зарядье, Москва-реку, Софийскую набережную. Добраться сюда можно пешком, от метро «Китай-город».

Небоскреб ЖК «Триумф-палас»

Попасть сюда сложнее, поскольку площадка расположена в жилом здании (со шпилем высота составляет 264,1 метр). Смотровая площадка расположена на высоте 200 метров. Отсюда открываются захватывающие виды на центральную часть столицы, северные и северо-западные районы. Расположение: Чапаевский пер., 3 (ст. м. Аэропорт).

Патриарший мост

Арочный пешеходный мост, соединяющий сразу три набережные с территорией храма Христа Спасителя, одно из самых популярных у столичных пар мест. Здесь вешают памятные замочки и проводят свидания.

Отсюда открываются потрясающие виды на историческую часть города: Кремль, комплекс «Москва-Сити», здание Госдумы, гостиницу «Москва» и многие другие знаковые объекты. Попасть сюда можно бесплатно и круглосуточно. Расположение: Якиманская набережная (ст. м. Кропоткинская).

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