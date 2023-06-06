Алкогольная зависимость — это тяжёлое заболевание, от которого нельзя избавиться самостоятельно. Только полноценное лечение алкоголизма, которое проводит специализированная частная наркология , может привести к трезвости дальнейшей жизни. Но для того, чтобы алкоголик бросил пить, он должен захотеть это сделать.

Желание же такое не возникает, поскольку зависимый:

не признает себя алкоголиком, даже находясь в трудной ситуации;

не хочет избавляться от алкоголизма, потому что страшно;

не желает выходить из созданной зоны комфорта, потому что нет на это сил и желания;

не имеет нужной мотивации — его все устраивает сейчас;

является инфантильным человеком, который не может принять решение;

является жертвой и агрессором одновременно;

его сознание изменено алкоголем, и теперь человек не видит разницы между «плохо» и «хорошо».

К этому ещё добавляется то, что близкие люди постоянно оправдывают его: «он пьёт, как все», «у него был тяжёлый день», или «он запивает травматические события». И таких причин множество.

Жалея и оправдывая своего мужа, женщина даёт ему свою защиту. И это продолжается до тех пор, пока она больше не сможет работать на нескольких работах, чтобы обеспечить семью. Она теряет все силы, у неё развивается ненависть к той жизни, которой она живёт. Именно по этим причинам она начинает искать, где провести принудительный вывод из запоя и куда отправить мужа на дальнейшее лечение от алкоголизма.

Методы кодирования от алкоголизма

Для того, чтобы человек бросил пить на всегда, существует несколько методов кодирования от алкоголизма.

Медикаментозно с помощью препаратов на год или на два года. Психологический. Комплексное лечение в стационаре.

Любое кодирование от алкоголизма действенно, но при условии, что используется по назначению. То есть лечение подбирается исходя для разных стадий заболевания, для разного склада характера человека и на основании других факторов.

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