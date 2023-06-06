Желание же такое не возникает, поскольку зависимый:
- не признает себя алкоголиком, даже находясь в трудной ситуации;
- не хочет избавляться от алкоголизма, потому что страшно;
- не желает выходить из созданной зоны комфорта, потому что нет на это сил и желания;
- не имеет нужной мотивации — его все устраивает сейчас;
- является инфантильным человеком, который не может принять решение;
- является жертвой и агрессором одновременно;
- его сознание изменено алкоголем, и теперь человек не видит разницы между «плохо» и «хорошо».
К этому ещё добавляется то, что близкие люди постоянно оправдывают его: «он пьёт, как все», «у него был тяжёлый день», или «он запивает травматические события». И таких причин множество.
Жалея и оправдывая своего мужа, женщина даёт ему свою защиту. И это продолжается до тех пор, пока она больше не сможет работать на нескольких работах, чтобы обеспечить семью. Она теряет все силы, у неё развивается ненависть к той жизни, которой она живёт. Именно по этим причинам она начинает искать, где провести принудительный вывод из запоя и куда отправить мужа на дальнейшее лечение от алкоголизма.
Методы кодирования от алкоголизма
Для того, чтобы человек бросил пить на всегда, существует несколько методов кодирования от алкоголизма.
- Медикаментозно с помощью препаратов на год или на два года.
- Психологический.
- Комплексное лечение в стационаре.
Любое кодирование от алкоголизма действенно, но при условии, что используется по назначению. То есть лечение подбирается исходя для разных стадий заболевания, для разного склада характера человека и на основании других факторов.
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