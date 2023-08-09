Кто и как строит дома мечты на Алтае

Многие владельцы квартир в Алтайском крае с огромным удовольствием сменили бы свои тесные жилища на просторные индивидуальные дома — с личным участком, баней, лужайкой и прочими пасторальными прелестями.

Кто-то откладывает исполнение этой мечты на потом, а кто-то воплощает ее по принципу «Лучшее время — это сейчас». Как выбирают себе новые дома жители Алтайского края, altapress.ru выяснил в строительной компании «СВОИ», занимающейся индивидуальным жилищным строительством более 10 лет.

Отход от «квартирного мышления»

По словам основателей компании «СВОИ» Дмитрия Кокорева и Евгения Берга, зачастую люди хотят переселения в собственный дом вовсе не ради увеличения жилой площади. Иногда клиенту оказывается вполне достаточно 100 кв. м, даже если изначально он планировал, например, 150 кв. м.

Дмитрий Кокорев отметил, что образ дома мечты у клиентов варьируется от смутного представления, которое затем меняется в процессе обсуждения, до готовых проектов с четкой планировкой комнат и помещений, вплоть до понимания цвета отдельных элементов строения.

Впрочем, и готовые проекты заказчик нередко корректирует, особенно когда «квартирное сознание» начинает уступать место чувству пространства, характерному для частного дома. Это происходит, например, после того, как клиент посетит шоу-рум, по сути, представляющий собой готовый дом. Человек видит залитые светом объемы, красивые полы и лестницы и начинает ощущать отличие дома от квартиры.

Какие дома предпочитают в Алтайском крае

Компания «СВОИ» строит дома как стандартного класса, так и выше среднего. В основном это одноэтажные и двухэтажные дома, а также дома мансардного типа. Сдаваемый заказчику объект полностью готов к эксплуатации — проведены и подключены все необходимые коммуникации, установлены пятикамерные окна с тройным остеклением.

На полу делается стяжка. Если дом двухэтажный, то в нем устанавливается удобная лестница из березового шпона. Естественно, не кустарная, а произведенная на заводе на основе строгих расчетов и соответствующая всем требованиям прочности и безопасности. Впрочем, и все остальные элементы и стройматериалы изготовлены промышленным способом, никакой «кустарщины» не допускается.

Клиенту остается лишь чистовая отделка и оформление помещения на свой вкус. На стяжку можно уложить как линолеум, так и ламинат, стены оштукатурены и зашпаклеваны — на них можно наклеить обои, декоративные панели или просто покрасить. Спектр вариантов ограничен лишь фантазией жильцов.

Дом — это не так дорого, как принято считать

Дороговизна строительства индивидуального жилого дома — это миф. На самом деле практически любой человек, имеющий стабильную зарплату или иной доход, может позволить себе обзавестись частным домом. Стоимость дома с участком в среднем составляет порядка 5-6 млн рублей. Это сопоставимо с ценой двухкомнатной квартиры.

Кроме того, в настоящее время существует множество ипотечных программ для данного сегмента жилья. В частности, компания «СВОИ» применяет ипотечные инструменты господдержки, распространяющиеся на малоэтажное строительство. «СВОИ» аккредитованы во всех банках обоих Алтаев и Новосибирской области, ограничений по кредитованию нет*.

В компании «СВОИ» можно оформить семейную ипотеку и ипотеку с господдержкой по более низкой процентной ставке, нежели в банках. Например, ставка семейной ипотеки будет не 6%, а всего 5,1 – 5,4%, а сельской — 2,7%. Это обусловлено тем, что застройщику как юрлицу банки предоставляют дисконт. Также клиент получает полный комплекс услуг по согласованию сделки, оформлению договора подряда, регистрации дома и его сдаче в эксплуатацию.

Медлить не стоит

Вместе с тем в компании «СВОИ» предостерегают: цены за последние полтора года выросли вдвое. Дорожают материалы, дорожает работа, но главное — дорожают земельные участки и признаков перелома этой тенденции пока нет. Такими темпами уже спустя год выделяемых по льготной ипотеке 6 млн рублей на дом мечты может и не хватить.

И даже если вы не планируете в ближайшее время переселяться в собственный дом, его можно построить в качестве выгодной инвестиции. Компания «СВОИ» предлагает до 30% годовых — никакие вклады не обеспечивают такой доходности.

Предприятие стало единственным на Алтае застройщиком, предложившим это ноу-хау. При этом вникать в тонкости бизнес-­процессов не придется — вы просто вкладываете деньги и получаете прибыль.

Справка Компания «СВОИ» — это многоуровневое предприятие, решающее любые задачи, касающиеся недвижимости. Здесь помогут реализовать квартиру, получить ипотеку, разработать проект дома и построить его, выполнив все необходимые для ввода объекта в эксплуатацию работы. И не только. Гаражи, хозяйственные постройки или даже просто подбор подходящего земельного участка — все это «СВОИ» обеспечат с полной гарантией.

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