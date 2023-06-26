Крем от морщин вокруг глаз: какой лучше выбрать антивозрастной крем для лица

Антивозрастной крем для лица на каждый день: как правильно выбрать
Используя увлажнение кожи ежедневно, может существенно повлиять на то, как стареет кожа. Однако важно выбрать крем, который подходит конкретному типу коже:
- Для жирной/комбинированной кожи выбирайте легкое средство, на водной основе. Следует искать некомедогенное, чтобы не забивать поры.
- Для сухой кожи нужен более плотной текстуры, предпочтительнее на масляной основе.
- Для чувствительной кожи, выбирайте крем, который будет успокаивать, а не раздражать. Ингредиенты, которые могут вызвать раздражение, включают ароматы, красители и кислоты.
Большинство увлажняющих средств маркируются в зависимости от типа кожи.
Выбирайте антивозрастные крема с правильными ингредиентами:
- Антиоксиданты. Кремы с антиоксидантами могут быть полезны, они помогают поглощать свободные радикалы, которые могут нанести вред коже. К антиоксидантам относятся витамин С, витамин В3 и витамин Е. Эти витамины особенно эффективны в креме, потому что они впитываются в кожу быстрее, чем другие.
- Витамин А. Хотя витамин А также является антиоксидантом, он не только действует на свободные радикалы, а помогает увеличить производство коллагеновых волокон в коже. Коллагеновые волокна влияют на эластичность, а это значит, что они могут уменьшить количество морщин. Ретинол — это форма витамина А, поэтому ищите его на этикетке.
- Коэнзим Q10. Этот ингредиент также может помочь уменьшить морщины. Кроме того, он может помочь защитить кожу от солнца.
- Пептиды. Способствуют увеличению коллагена или эластина — волокна, которые помогают регулировать эластичность. Они стимулируют выработку кожей большего количества этих молекул, что, в свою очередь, способствует уменьшению морщин на коже.
Топ-3 крема от морщин вокруг глаз
Кожа под глазами и вокруг них намного тоньше и чувствительнее, чем остальная часть лица и тела. Следовательно, с возрастом он более уязвим для провисания и растяжения. В этом может помочь лучше всего — крем от морщин вокруг глаз:
- Needly Youth Core Eye Cream 30 мл
Благодаря легкой текстуре мгновенно впитывается в кожу, убирает временное фотостарение кожи, вызванное УФ-лучами, а также помогает разгладить морщины, глубоко увлажняет и осветляет кожу. Главным активным ингредиентом является экстракт коры дуба – это мощный компонент в составе которого содержатся флавоноиды и витамины, что борется со свободными радикалами и предоставляет антиоксидантное действие.
- Dr.Ceuracle Royal Vita Propolis 33 Capsule Eye Cream
Инновационная формула содержит специальные капсулы гидролизованного коллагена, которые доставляют витамин С в места, где больше всего необходим, и помогает укрепить и питать нежную область под глазами, а мощный антиоксидант витамин Е защищает от свободных радикалов. Он также содержит экстракт плодов облепихи, богатый омега-7 и витамином А, который помогает осветлить и тонизировать кожу.
- Benton SnailBee Ultimate Eye Cream
Этот антивозрастной крем для глаз премиум-класса уменьшит появление тонких линий и морщин вокруг глаз. Крем питает кожу, в котором используется фильтрат секрета улитки. Увеличивает эластичность и жизненную силу области вокруг глаз с помощью Lactobacillus и Collagen. Избавляет от тусклого цвета с помощью ниацинамида и аденозина. Улучшает здоровье кожи с помощью Bifida Ferment Lysate.