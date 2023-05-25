Контактные линзы могут начать поставлять по параллельному импорту в Россию

Контактные линзы могут включить в перечень параллельного импорта в случае их дефицита. Об этом сообщает ТАСС .

Где лучше покупать контактные линзы?

В Минпромторге подняли вопрос о планах действий в случае прекращении поставок контактный линз от зарубежных брендов.

Минпромторг готов включить контактные линзы в перечень параллельного импорта. Также рассматривается возможность включения другой продукции прекративших поставки брендов.

Ранее о возможном дефиците контактный линз заявил "Коммерсантъ FM".

По данным радиостанции, поставщики товаров Johnson & Johnson стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта. В число компаний, приостанавливающих поставки, есть Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

Также радиостанции стало известно, что на прошлой неделе США ввели новые ограничения на ввоз товаров в Россию. В список попали и контактные линзы.