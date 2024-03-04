Модные тенденции 2024 года. Что будем носить весной? Conte

Весна пришла, а значит совсем скоро можно будет наконец снять куртки и пуховики, примерить модный наряд. А если мы говорим о моде — мы говорим о Conte.

Новая коллекция Conte сезона "Весна-лето 2024" уже в фирменных магазинах города.

Оригинальные фасоны, стильные принты, селективные цвета — в новой коллекции только последние тренды нового модного сезона. Объёмный выбор моделей. База, авангард, классика и всё это прекрасно сочетается. Размеры — на любой запрос!

Джинсы из премиального денима — бестселлер коллекции. Их дизайн и форма любима и проверена временем, а посадка моделей идеальна. Выбор впечатляет: юбки, джемпера и футболки оверсайз разной длины и фасона легко сочетать с любым гардеробом. И, конечно, Conte — это бельё с нежным и выразительным кружевом, которое подарит вам комфорт и лёгкость.

Conte — личный выбор носить только то, что делает вас современной, уверенной, счастливой и по-настоящему свободной!

А в преддверии праздника весны для самых любимых, только с 01 по 10 марта, во всех магазинах Conte акция — при покупке подарочного сертификата — колготки IDEAL в подарок!

Достаточно читать, пора бежать в фирменные магазины Conte, где вас уже ждут:

ТЦ Сити-Центр, пр. Красноармейский, 47а;

ТРЦ GALAXY, пр. Строителей, 117;

ТРЦ Европа, Павловский тракт, 251В;

ТРЦ Арена, Павловский тракт, 188.

* Конте.

** Предложение действительно на момент размещения. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

ИП Гришина Дарья Константиновна, ИНН 222503662122.

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