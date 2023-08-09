Кола для Коли. Как рынки Барнаула наводнили зарубежные газировки, и насколько они хороши — обзор altapress.ru

«Піце астуджаным», «муздатылган ичимдик» - на барнаульские рынки стоит ходить с переводчиком, чтобы еще раз убедиться, что «Пепси» нужно пить охлажденным. Как прилавки заняли газировки из дружественных (и не только) стран, какими путями они попадают в Алтайский край и насколько сильно отличаются друг от друга по вкусу — расскажем в материале altapress.ru.

"Кока-Кола", "Пепси" и другие импортные газировки на Старом базаре.

Лучшая - у киргизов

На Старом базаре среди свежих помидоров, банок с засоленными грибами и корейских салатов стоят заветные бутылки с яркими этикетками. Кое-где виднеются слова «менi кайта онде» — «переработай меня». Эта беспокоящаяся за экологию тара из Казахстана.

Нашли мы подобные из Узбекистана и даже Афганистана — витиеватые закорючки красуются на синей баночке «Пепси». А округлые буквы грузинского алфавита рассказывают о составе «Фанты» на стеклянной бутылке.

— Можно холодный лимонад, «Спрайт»? Если нет, то «Миринду», - подходит к кассе человек средних лет. — Нет, давайте лучше мне «Тархун».

Мятущаяся душа при разнообразии заморских напитков в итоге уходит с бочкаревским «Спрайтом».

«Из российских аналогов бочкаревская кола наиболее вкусная. Моя мама только ее и покупает, остальное не признает, даже привозные, - рассказывает продавец Анастасия Бондаренко. - А по мне они все одинаковые. Хотя не помню уже вкус оригинала».

«Вкусная кола была у киргизов, но они почему-то перестали возить, - говорит владелец другой фруктово-лимонадно-овощной точки Олимжон Холмирзаев. - У них просто вода хорошая, горная, из-за этого повкуснее. Казахстан у меня — на втором месте».

"Кока-Кола", "Пепси" и другие импортные газировки на Старом базаре. Дмитрий Лямзин

«Вопросов много задают»

Как признается Олимжон, после ухода из России компаний-производителей покупатели стали буквально охотиться за заветными газировками. «Нам просто повезло», - сказал он.

На рынке появились виды оригинальной колы, которые не создавали в России. Ранее Федеральная таможенная служба блокировала их поставки из-за рубежа. Но после того как защиту товарных знаков Coca-Cola, Pepsi и т. д. не продлили, аналоги брендов прорвались в страну.

Так, на базах теперь встречаются Coca-Cola со вкусом вишни, лайма, «Пина колады», напитки с иероглифами на привычных этикетках. Но до консервативных барнаульских покупателей они не доходят. Как говорит Олимжон, лучше всего берут привычные газировки с классическим вкусом.

«Корейскую, китайскую «Пепси» пробовал. Вкус необычный. Хотел их заказывать, но новенькое что-то привезешь — вопросов много задают: откуда, чем отличается, какой вкус и т.д.», — рассказывает хозяин другой точки Ойбек.

Одна из немногих новых заметных газировок, которая прижилась на барнаульских рынках, — RC Cola. Ее производят в Узбекистане из американских ингредиентов.

Добавим, что зарубежные напитки попадают на алтайские прилавки в основном с оптовых баз Новосибирска. Там, как объясняют продавцы, они просто дешевле, чем на барнаульских.

"Кока-Кола", "Пепси" и другие импортные газировки на Старом базаре. Дмитрий Лямзин

Где еще барнаульцы покупают газировку

Попадаются зарубежные напитки не только на рынках, но и супермаркетах «Лента» и «Бахетле». Предложениями купить афганские, немецкие, тайские, японские и аналоги из еще 10 стран завалены маркет-плейсы «Озон» и «Вайлдберриз».

Так 24 немецких банки «Пепси» продают за 1,6 тыс. рублей — по 71 рубль за штуку. Это в среднем на 10 рублей дешевле, чем на обычном рынке.

Там же встречаются белорусская «Пепси» со вкусом «Пина-колада», «Мохито» и «Манго».

Есть предложения купить уцененный товар: например, с «убитой» упаковкой, из которой пропала половина бутылок.

"Пепси" на Озоне. Озон "Пепси" на Озоне. Озон "Пепси" на Озоне. Озон

На Старом базаре напитки продают в таком ценовом диапазоне:

Афганская баночка «Пепси» — 85 рублей.

Пол-литра в стекле — по 100 рублей.

Литр — 135 (тем, кто берет упаковками, могут скинуть цену за бутылку до 100 рублей).

Полтора литра — 150 рублей.

Два литра — по 180 рублей.

Литр RC Cola — 125 рублей.

Полтора литра бочкаревской колы в магазинах стоят в пределах 60-80 рублей.

Война стекла и пластика

Барнаульцам пришлась по вкусу газировка в стеклянной таре.

«Очень давно в такой продавали и «Пепси», и колу, где-то в нулевые, я тогда еще маленькой была. Теперь это новый хит», - рассказывает Анастасия Бондаренко.

"Кока-Кола", "Пепси" и другие импортные газировки на Старом базаре. Дмитрий Лямзин

Стоимость «стеклянной» поллитровки нередко достигает цены напитка «пластикового» литра. Как отмечает Бондаренко, люди платят за красоту, а не вкус — он, по ее ощущениям, одинаков в любой таре.

Анастасия вообще рационально подходит к этому вопросу: «Стекло выглядит более эстетично, круто. Мозг, который думает: «О, классно, значит это вкуснее, в такой бутылке будет больше газиков» начинает сам в это верить и вырабатывать эндорфины. Получается самообман».

Ойбек, который уже на протяжении многих лет выпивает до восьми стеклянных бутылок в день, а вечером — литровую из пластика, разницу ощущает. «Мне кажется, вкус отличается. Может, их по-разному разливают», - говорит он.

Он пьет узбекскую «Пепси» с детства. «Люди говорят - вредно. Но я спиртное не пью, не курю, почему мне нельзя и газировку? - улыбается Ойбек. — Холодную люблю, из морозильника даже. Сидишь, пьешь, организм успокаивается на несколько минут, будто обновляешься».

Этим напитком собеседник обязательно сопровождает ужин с шашлыком или пловом. «Кто-то пьет глотками, а я пока не осушу все, стакан на стол не поставлю. Ну, охота!» - говорит он.

Подобную страсть его земляки испытывают только к «Фанте» в сочетании с мороженым. «Если будут в кафе 100 человек есть пломбир, у 70 из них будет эта газировка, - рассказывает Ойбек. - Бывает даже вместе перемешивают».

"Кока-Кола", "Пепси" и другие импортные газировки на Старом базаре. Дмитрий Лямзин

Все ли одинаковы на вкус

Семеро отважных журналистов altapress.ru решили на один день встать на место Ойбека. Чтобы узнать насколько вкусы все-таки отличаются, мы за раз продегустировали «Кока-колы» и «Пепси» из разных стран, до которых только дотянулась рука на рынке.

Оценочная система не хитрая — указываем количество человек, которые решили, что могли бы купить такую газировку в следующий раз.

Афганская «Пепси» показалась не очень газированной, с легким вяжущим послевкусием и, что самое главное, не приторно сладкой. 4 из 7.

Ее соперница — казахстанская «Пепси» - оказалась не такой темной: на вид как разбавленный кофе. Что удивительно, ощутили слабый кофейный привкус, напиток отдает легкой кислинкой. В нем больше газа и сладости, чем в афганском аналоге. Заработала газировка те же баллы — 4 из 7.

«Кола», произведенная в этой же стране, вообще не имела выраженных привкусов, отчего показалась даже чуть-чуть разбавленной. После питья во рту было «пусто». Также дегустаторы отметили, что напиток сильно газированный, отчего напоминает минеральную воду. Два человека позже добавили, что это самый близкий к «Кока-коле» напиток, из тех, что мы сегодня пробовали. 4 из 7.

"Кока-Кола", "Пепси" и другие импортные газировки в Барнауле. Кристина Тарасова

Турецкая кола, на которую некоторые возлагали большие надежды, разочаровала травянистым запахом и несколько лекарственным вкусом. Кто-то почувствовал горчинку, а кому-то привиделся привкус восточной шоколадно-молочной сладости. 1 из 7.

Московская находка

Когда открыли следующую стеклянную бутылку, корреспондент, который не участвовал в дегустации, сразу сказал, что только сейчас ощутил настоящий запах колы. Хотя сам напиток вкусом больше напомнил квас: яркая кислинка, не очень газированная жидкость. 3,5 из 7 (один человек так и не смог определиться, нравится или нет).

Самое удивительное - не вкус этой газировки в классической упаковке, а место изготовления — Москва. Причем якобы ее весной 2023 года произвела компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», которую еще за год до этого переименовали в «Мултон Партнерс». Судя по всему, нам попалась подделка.

Сибирское таможенное управление в ответ на запрос altapress.ru отметило, что с 2022 года контрафактных газированных напитков, маркированных товарными знаками «Кока-Кола» и «Пепси», не выявили.

«Легкие нотки корвалола»

Ради интереса попробовали белорусскую «Бела-колу классик». Подчеркнем, что это не аналог оригинального напитка, а нечто совсем другое (хоть в дизайне упаковки и используют узнаваемый бело-красный цвет).

"Кока-Кола", "Пепси" и другие импортные газировки на Старом базаре. Екатерина Карзова

Получила «Бела-кола» самые нелестные отзывы: от «пахнет как гнилой картофель и на вкус не сильно лучше» до «чувствую легкие нотки корвалола».

Вполне возможно, в этом замешан экстракт квиллайи, указанный в составе. Его используют не только как пенообразователь в пищевой промышленности, но и в фармацевтике — для препаратов с отхаркивающим действием.

Кому-то такая газировка с экзотическим вкусом отдаленно напомнила «Байкал». 0 из 7.

Наивысшие 5 из 7 баллов заработала RC Cola, впрочем, тоже не похожая на бело-красный напиток. У нее крупные пузырьки и, как отметили дегустаторы, явно кондитерский, конфетный вкус. Да и пахнет «весело».

«Это был праздник»

Первый завод Pepsi в СССР открыли в 1974 году. А в 1981 году легендарную газировку начали выпускать в Новосибирске — эти времена помнят некоторые журналисты altapress.ru. Они рассказали, как впервые попробовали что-то, что так не похоже на ситро.

Евгений Бобров,

главный редактор altapress.ru: — Родители в середине 1980-х специально ездили в Новосибирск за «Пепси-Колой» и кукурузными палочками. Но иногда с этой газировкой в стекле на Старый базар приезжала машина. За ней стояли очереди. Лариса Васильева,

редактор новостей altapress.ru: — В десятом классе ходила в гости к мажористым одноклассникам. Они и угостили «Пепси». Но лучше газировку я распробовала лет в 20, когда в Новосибирске открыли завод. Было любопытно, но к напитку осталась равнодушной. Меня вполне устраивал «Дюшес». Анна Недобиткова,

обозреватель altapress.ru: — Родители работали на шахте «Распадская» в Междуреченске, которая экспортировала уголь за границу. И однажды получили в подарок целую сумку зарубежных сладостей. Точно помню, что был сладкий арахис, «Кола» или «Пепси», и две пачки жвачки. Потом в детском саду «Уголек» ходила счастливая и обменивалась вкладышами. Максим Стрелковский,

корреспондент altapress.ru: — Я был маленький, 1993 год. Дали стеклянную бутылку «Пепси» с крышкой с простым дизайном: разделенный круг. Мне очень понравилось: при каждом походе в магазин стал уточнять, идем ли мы за «Пепси». Родители чаще говорили «нет», но иногда соглашались — и это был праздник.

"Кока-Кола", "Пепси" и другие импортные газировки на Старом базаре. Екатерина Карзова

Немного статистики

Как сообщили редакции в Сибирском таможенном управлении, в федеральном округе по импорту газированных напитков лидирует Новосибирская область (более 83% всех поставок).

В Алтайский край в первом полугодии ввезли 107,6 тыс. литров. Объем роста поставок в регион по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти втрое. По всему СФО — в почти в 17 раз.

Всего Сибирь импортирует газированные напитки из 19 стран мира.