Когда в Барнауле и пригороде пройдут продовольственные ярмарки. Адреса

На весенних продовольственных ярмарках можно приобрести мясо птицы, говядины и свинины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, овощи, фрукты и т.д.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район: сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул.Молодежная-Красноармейский).
- Индустриальный район: м/р Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в.
- Ленинский район: поселок Научный городок, 31.
- Октябрьский район: ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).
- Центральный район: с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а; м/р Затон – ул. Водников, 11.
Ранее сообщалось, что в Барнауле открывают сезон весенних продовольственных ярмарок.
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