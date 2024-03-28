30 марта
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Когда в Барнауле и пригороде пройдут продовольственные ярмарки. Адреса

В субботу, 30 марта, в Барнауле и пригороде пройдут весенние продовольственные ярмарки. Об этом сообщает администрация города.

Морковь, овощи, продукты, урожай.
Морковь, овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

На весенних продовольственных ярмарках можно приобрести мясо птицы, говядины и свинины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, овощи, фрукты и т.д.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • Железнодорожный район: сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул.Молодежная-Красноармейский).
  • Индустриальный район: м/р Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в.
  • Ленинский район: поселок Научный городок, 31.
  • Октябрьский район: ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).
  • Центральный район: с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а; м/р Затон – ул. Водников, 11.

Ранее сообщалось, что в Барнауле открывают сезон весенних продовольственных ярмарок.

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